Felicissima Sera, chi sono gli ospiti della prima puntata dello show di Pio e Amedeo: sarà presente anche la conduttrice.

Venerdì 16 aprile andrà in onda lo show di Pio e Amedeo, ovvero Felicissima Sera, in prima serata su Canale 5. Il duo comico, ospite delle prime puntate del Serale di Amici di Maria de Filippi, aveva più volte lanciato tale annuncio, e dichiarando la presenza anche della conduttrice del talent. Ebbene, manca sempre meno, e Pio e Amedeo sono pronti per dare inizio a questo nuovo spettacolo, che sicuramente non mancherà di sorprenderci. Ma chi saranno gli ospiti della prima puntata? Maria De Filippi ci sarà?

Felicissima Sera, chi sono gli ospiti della prima puntata: Pio e Amedeo fanno colpo

Pio e Amedeo è un duo di comici foggiani, formato esattamente, come ormai è noto, da Pio d’Antini e Amedeo Grieco; i due hanno debuttato in tv anni fa, quando hanno esordito sulla rete locale pugliese Telefoggia. Ma pian piano, sono riusciti nel corso della loro carriera, a raggiungere grandi traguardi, ed oggi sono decisamente famosissimi. Come abbiamo anticipato, venerdì 16 aprile, andrà in onda il primo appuntamento del loro show Felicissima Sera, un debutto che sta già destando grande attesa. Chi saranno gli ospiti della prima puntata? Come svelato durante il Serale di Amici, ci sarà proprio lei, Maria De Filippi. Infatti, il duo comico aveva più volte manifestato tale volontà, spronando la conduttrice. E ancora, Francesco De Gregori, Ivana Spagna, Tommaso Paradiso, Emanuele Filiberto, Francesco Pannofino, Andrea Iannone, saranno ospiti del duo.

Un grande spettacolo ricco di sorprese, con personaggi del mondo dello spettacolo super amati. Venerdì 16 aprile ci sarà il primo appuntamento di Felicissima Sera, lo show che vede alla conduzione Pio e Amedeo. Cosa accadrà? Per scoprirlo tutti sintonizzati su canale 5!