Vaccino Covid Johnson&Johnson, in Italia e in Europa rinviata la sua distribuzione, cosa sta accadendo.

Una notizia dell’ultim’ora, a quanto pare, in Italia e in Europa, è stata rinviata la distribuzione del vaccino Johson&Johnson. La decisione è stata presa in seguito allo stop che gli Stati Uniti hanno apportato al medesimo vaccino. Il motivo sarebbe da collegare a casi di trombosi segnalati su donne dai 18 ai 48 anni. Per questo, la scelta di mettere in ‘pausa’ la distribuzione di tale vaccino, in via del tutto precauzionale. Cosa ha dichiarato J&J.

Vaccino Johnson&Johnson, in Italia e in Europa rinviata distribuzione: il motivo

Come abbiamo anticipato, una scelta presa dopo che gli Stati Uniti hanno deciso di mettere in pausa la distribuzione del vaccino Johnson&Johnson, in seguito a casi di trombosi in donne dai 18 ai 48 anni. Per questo, è stata rinviata, al momento, la distribuzione del vaccino in Italia e in Europa, in via del tutto precauzionale. “La sicurezza e il benessere delle persone che utilizzano i nostri prodotti è la nostra priorità numero uno“, si legge nel comunicato diffuso da J&J.

A quanto pare, sono in esaminazione i sei casi su oltre sei milioni di dosi somministrate, che hanno riscontrato trombosi, negli Usa. “Abbiamo deciso di ritardare in modo proattivo il lancio del nostro vaccino in Europa. Le nostre autorità sanitarie consigliano alle persone che hanno ricevuto in Usa il nostro vaccino, e sviluppano forti mal di testa, dolore alle gambe, dolore addominale, o mancanza di respiro entro tre settimane dalla vaccinazione, di contattare il proprio medico“, questo quanto riportato. Per questo, è stata rinviata la distribuzione del vaccino Johnson&Jonson nel nostro Paese, ma anche nel resto dell’Europa.