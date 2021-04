Mia Montemaggi, una bimba di appena otto anni, è stata rapita mentre era dalla nonna in Francia: scatta l’allerta in tutto il paese.

Un’ultima ora davvero devastante: nel corso della mattina di Martedì 13 Aprile, stando a quanto si apprende, sembrerebbe che Mia Montemaggi sia stata rapita mentre era in Francia dalla sua nonna. Da quanto si legge su Fanpage.it, sembrerebbe che la bimba, di appena otto anni, era presso la casa di sua nonna a Les Poulières, un comune francese di circa 240 abitanti, quando è stata rapita da tre uomini. Al momento, ovviamente, non sappiamo cosa sia esattamente successo. Fatto sta che, stando a quanto si apprende, sembrerebbe che, immediatamente e prontamente, sia scattato l’allarme in Francia. Dei tre rapitori, ovviamente, si sa poco e niente. Da quanto si legge su Fanpage, però, sembrerebbe che questi viaggino a bordo di un furgone di colore grigio antracite.

Mia Montemaggi rapita mentre è dalla nonna: cos’è successo

Sono ore particolarmente intense quelle che, proprio adesso, si stanno vivendo in Francia. Come raccontato precedentemente, infatti, intorno le 11:30 di questa mattina, Martedì 13 Aprile, sembrerebbe sia stata rapita una bambina di otto anni, Mia Montemaggi. Da quanto si legge su Fanpage.it, sembrerebbe che la bimba si trovava dalla nonna a Les Poulières, perché affidata al suo domicilio. E che sia stata proprio questo il luogo del rapimento. Al momento, ovviamente, non ci sono tantissime informazioni da dare. Se non per il fatto che, da come si legge, sembrerebbe che i rapitori siano esattamente tre. Che, da quanto si apprende, abbiano un’età compresa tra i 25 e i 50 anni. E che, infine, uno di loro abbia un tatuaggio a forma di croce sul collo. I tre, per concludere, sembrerebbero viaggiare su di un furgone di colore grigio.

Non è affatto finita qui, però! Da quanto trapelato dalle parole del pubblico ministero, Nicolas Heintz, sembrerebbe che ci sia la seria possibilità che, insieme alla bambina, ci sia anche sua madre. Che, tra l’altro, non ha l’autorizzazione di vedere sua figlia da sola. Per questo motivo, quindi, l’allerta in Francia è davvero massima.