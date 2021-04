Amici 20, Rosa Di Grazia sbotta: “Gente frustrata”, il duro sfogo dell’ex ballerina del talent arriva sui social.

È stata una delle protagoniste assolute di questa edizione di Amici. E, anche se è stata eliminata da qualche settimana, continua ad essere al centro dell’attenzione. Parliamo di Rosa Di Grazia, ballerina della squadra di Lorella Cuccarini e Arisa. Per la concorrente l’avventura ad Amici è terminata due puntate fa, ma Rosa può contare sull’affetto di tantissimi fan, che continuano a seguirla e sostenerla sui social. Proprio sui social, però, sembra che Rosa non abbia ricevuto solo messaggi positivi. A raccontarlo è stata proprio lei, in alcune stories postate sul suo Instagram: nei video, la ballerina dichiara che qualcuno le ha addirittura augurato la morte. Ecco il suo sfogo.

Amici 20, Rosa Di Grazia: “Addirittura mi si augura la morte”, la ballerina replica agli haters

Uno sfogo duro, quello di Rosa Di Grazia sui social. L’ex ballerina di Amici, dopo aver ringraziato i fan per i tantissimi messaggi di affetto ricevuti, decide di replicare a quelli degli haters. Nei video postati sulle stories, Rosa racconta che c’è anche chi è arrivato ad augurarle la morte: “Sono una semplice ragazza di vent’anni, non credo di aver fatto niente di male a nessuno, se non aver partecipato ad un programma televisivo inseguendo il mio sogno, quella di danzare. Vorrei ricordare a questa gente frustrata dalla vita di farsi una lavata di coscienza”. La ballerina sottolinea che a lei non toccano molto queste parole, ma vuole essere portavoce di tutte quelle ragazze che ricevono lo stesso: “A me scivola addosso, vi rido in faccia, ma non sono tutte come Rosa. C’è gente che magari ne soffre, ragazze che si trovano nella mia stessa situazione ma sono più fragili, non possiamo sapere la reazione.” Rosa ci tiene a tutelarsi, soprattutto per la sua famiglia, e consiglia a tutte le ragazze che si trovano nella sua situazione di ignorare certe parole: “Questi essere umani lasciano il tempo che trovano, sorridetegli in faccia, è gente infelice, che non ha valore esistenziale”.

Rosa conclude mostrandosi sorridente e sottolineando come non sia obbligatorio seguirla o ascoltarla. E voi, cosa pensate di queste parole dell’ex allieva del talent show di Canale 5?