La borraccia glitterata di Chiara Ferragni sold out in trenta minuti, ma sapete quanto costa? Il prezzo non è di certo modico

Chiara Ferragni è una delle imprenditrici più famose in Italia. La donna è stata inoltre indicata da Forbes come l’influencer di moda più importante al mondo. Nata a Cremona nel 1987, raggiunge il successo negli anni Duemila quando fonda il blog The Blond Salad. La donna è approdata nel giro di pochi anni sulle passerelle più importanti della moda, stringendo collaborazioni con marchi molto importanti. La Ferragni detiene anche il record per essere stata la prima fashion blogger ad apparire sulla copertina di Vogue. Nel 2019 è uscito il documentario sulla sua vita, “Chiara Ferragni – Unposted“, diretto da Elisa Amoruso. Esso ha avuto un gran successo in Italia, tanto che nei tre giorni di programmazione ha incassato più di un milione e mezzo. Di recente si è lanciata anche nel mondo della musica con il singolo “Non mi basta più” di Baby K. È sposata con il rapper Fedez, con il quale ha avuto due figli, Leo e Vittoria. La coppia è una delle più seguite in Italia.

Chiara Ferragni, quanto costa la sua borraccia

Di recente, Chiara Ferragni ha lanciato un nuovo tipo di oggetto: una borraccia glitterata. L’oggetto, presentato sui social e poi lanciato sul mercato, è andato sold out in meno di un’ora. Si tratta di una bottiglia termica riutilizzabile in acciaio inossidabile, che mantiene le bevande fredde per 24 ore e calde per 12 ore. La bottiglia è ricoperta da un pattern glitterato con l’iconico eyelike rosa, simbolo della Ferragni.

La borraccia – come abbiamo detto – è andata sold out in meno di un’ora. Non sappiamo al momento se sarà messa di nuovo sul mercato. Le fortunate che sono riuscite ad acquistarla hanno speso ben 39 euro. Non si tratta di certo di una cifra modica, visto che si tratta solo di una borraccia. La cifra, infatti, colloca l’oggetto in una fascia di prezzo molto alta rispetto a tutti i “concorrenti”.