Isola dei Famosi, “Fariba è una bugiarda”: il duro attacco del naufrago, cosa è successo a Playa Reunion?

Clima più che acceso in Honduras! Le discussioni su Playa Reunion sono all’ordine del giorno e questa edizione de L’Isola dei Famosi diventa sempre più incandescente. A creare scintille nelle ultime ore è stata Fariba Tehrani. La concorrente, mamma di Giulia Salemi, si è unita da poco al gruppo, avendo trascorso le prime settimane con Ubaldo Lanzo su Playa Parasite. Ma, a quanto pare, non tutti hanno preso bene il suo arrivo. Nel daytime di oggi, abbiamo assistito ad una discussione con Gilles Rocca per via del riso, ma non solo. Quando Fariba ha riportato a Paul Gascoigne alcune cose dette dagli altri naufraghi, proprio Gilles ha smentito quando detto dalla persiana, definendola bugiarda. Ecco cosa è accaduto.

Isola dei Famosi, “Fariba è una bugiarda”: Gilles Rocca smentisce la naufraga

“L’altro ieri c’erano Angela, Valentina.. Dicevano che dici sempre parolacce, non fai niente, dicevano questa volta votiamo Bando lo facciamo fuori, prossima volta Paul“. Queste le parole di Fariba, che ha riferito a Paul come alcuni dei naufraghi avrebbero parlato male di lui alle sue spalle ed espresso l’intenzione di nominarlo presto. Una versione che però Roberto Ciufoli e Gilles Rocca hanno voluto subito smentire, andando proprio da Paul: “Fariba ti ha detto che ti volevo nominare? Io non c’ero, dormivo”, precisa Gilles Rocca. Che, in confessionale, aggiunge: “Nessuno ha mai negato che Paul andando avanti nel gioco potrebbe essere una persona nominabile, ma per quando m riguarda io non ho ma detto vorrei nominare Paul”

Su Fariba, Gilles non risparmia parole forti: ” È molto bugiarda, io detesto le bugie e le persone bugiarde.” Insomma, clima acceso in Honduras. Fariba è proprio una dei nominati di questi giorni, insieme a Roberto Ciufoli e Valentina Persia. Chi lascerà l’isola? E soprattutto, l’eliminato deciderà di restare in gioco spostandosi su Playa Esperanza?