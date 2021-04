Spuntano retroscena riguardo il soggiorno di Lady Gaga a Milano per le riprese del film House of Gucci: ecco le ‘particolari richieste’ della famosa cantante ed attrice americana.

Lady Gaga è la nota cantautrice ed attrice americana che in queste settimane si trova in Italia per lavoro. Sta girando House of Gucci, il film del regista Ridley Scott ispirato all’omicidio di Maurizio Gucci, il Presidente della maison di moda dal 1983 al 1993. Lady Gaga sta condividendo il set con attori famosi in tutto il mondo come Adam Driver, Al Pacino, Jeremy Irons e Jared Leto. La location scelta per le riprese è divisa tra Roma, Milano e Como: la nota cantautrice ed attrice sta soggiornando in un hotel situato nella zona milanese di Brera ed il portale Cosmopolitan ha rivelato qualche ‘retroscena’. Parliamo di alcune richieste fatte da Lady Gaga che il portale descrive come ‘capricci da Medioevo’. Di cosa si parla? Vi sveliamo tutto!

Leggi anche Film sul delitto Gucci, ad interpretare Patrizia Reggiani sarà proprio lei: “Sono al settimo cielo”

Lady Gaga a Milano per le riprese di ‘House of Gucci’: spunta il retroscena sul soggiorno in hotel

Lady Gaga in hotel a Milano sta facendo chiacchierare, non poco! Rivela il portale Cosmopolitan che la nota cantautrice ed attrice americana sta facendo qualche ‘capriccio’. Nel dettaglio, avrebbe chiesto nella cucina dell’hotel il suo chef personale, arrivato apposta dall’America, per mantenere la sua routine alimentare. Tra i vari compiti del cuoco, si legge, ci sarebbe anche quello di assaggiare tutti i piatti a lei destinati. “E’ terrorizzata che qualcuno possa avvelenarla” si legge tra le pagine di Cosmopolitan. La cantante inoltre avrebbe preteso che la sua camera d’hotel fosse perennemente al buio, senza alcuno spiraglio di luce. Richieste alquanto bizzarre secondo alcuni: ma in fondo, tutti hanno i propri ‘vizi’!

Intanto sui social la star è sempre molto attiva e sul suo canale Instagram ha pubblicato diverse settimane fa, uno scatto dal set. In compagnia di Adam Driver, mostra i look del ‘Signore e Signora Gucci’.