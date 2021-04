Uomini e Donne, le anticipazioni di oggi, mercoledì 14 aprile: ecco cosa accadrà nella puntata di questo pomeriggio.

Oggi, mercoledì 14 aprile, è in programma una nuova puntata di Uomini e Donne. Il dating show più amato dagli italiani ieri, martedì, ha visto in studio una coppia nata proprio nel programma: parliamo di Luisa e Salvio che presto si sposeranno. Abbiamo assistito ieri all’evoluzione del percorso di Giacomo, diviso tra Carolina e Martina, e di Massimiliano, che porta avanti le conoscenze con Eugenia, Federica e Vanessa. Oggi chi si siederà al centro dello studio? Sicuramente ci sarà spazio per Samantha ma non solo!

Uomini e Donne, anticipazioni 14 aprile: Samantha indecisa, Maria torna protagonista?

Oggi, mercoledì 14 aprile, è attesa una nuova puntata di Uomini e Donne. Il dating show condotto da Maria de Filippi è seguito da milioni di italiani ogni giorno che seguono con piacere i percorsi dei protagonisti. Chi si siederà al centro dell studio oggi? Con molte probabilità si parlerà di Samantha: la tronista nelle puntate precedenti si è scontrata con Armando Incarnato. A differenza dei due tronisti, la Curcio sta avendo maggiore difficoltà a trovare un corteggiatore con cui iniziare una conoscenza più seria. Con Bohdan si è trovata particolarmente bene: nascerà proprio con lui una ‘frequentazione’ nel programma? Al momento sembra essere indecisa tra lui e Alessio. Non ci resta che attendere le prossime puntate per scoprirlo.

Spazio anche al Trono Over? Con molte probabilità, Maria de Filippi potrebbe dare spazio a Maria Tona: la Dama si tufferà in nuove conoscenze dopo aver chiuso con Alessandro? Alcune voci rivelano che oggi, altri protagonisti della puntata, potrebbero essere i Cavalieri Luca Cenerelli e Biagio. La nuova Dama, Monalisa, animerà inoltre l’appuntamento di questo pomeriggio? Non ci resta che attendere le ore 14.45 e sintonizzarci su Canale 5 per seguire una nuova puntata di Uomini e Donne.