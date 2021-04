Uomini e Donne, avete visto gli scatti della nuova dama Monalisa su Instagram? Resterete senza parole; è bellissima!

La sua entrata a Uomini e Donne ha lasciato il segno! Parliamo di Monalisa, la nuova dama del parterre Over della trasmissione di Maria De Filippi. Bellissima e dal sorriso contagioso, Monalisa ha colpito immediatamente il cavaliere Armando Incarnarto, che pur avendo già tra donne da conoscere, ha chiesto alla nuova arrivata di uscire. Un ‘colpo di fulmine’ per il napoletano, che non ha nascosto il suo interesse per la new entry. Nascerà qualcosa tra i due protagonisti di Uomini e Donne? Staremo a vedere! Nel frattempo, siete curiosi di vedere le foto della dama su Instagram? Resterete senza parole, sono davvero incantevoli.

Per restare sempre aggiornato, seguici anche sul nostro canale ufficiale di Instagram —–> CLICCA QUI

Uomini e Donne, Monalisa è la nuova dama del Trono Over: i suoi scatti su Instagram sono incantevoli

Monalisa è una delle nuove dame di Uomini e Donne Over. Di lei non sappiamo molto, visto che non si è presentata al centro dello studio, ma è stata notata immediatamente da Armando. La donna ha accettato di uscire col cavaliere, anche se ha ammesso di non aver gradito molto il suo comportamento nei confronti delle altre tre donne che stava conoscendo. Ed è impossibile non notare Monalisa anche su Instagram, dove la dama posta foto e video in cui è messa in risalto la sua straordinaria bellezza. Eccone alcuni condivisi di recente:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🧚🏾MONALISA🧚🏾 (@monalisaqueiroz25)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🧚🏾MONALISA🧚🏾 (@monalisaqueiroz25)

Come si può notare, in alcuni scatti la dama appare con gli occhi chiari, indossando probabilmente lenti a contatto colorate. Quel che è certo è che Monalisa è davvero meravigliosa in tutte le sue foto.

Eh si, davvero incantevole! Sarà lei la donna giusta per Armando? Per scoprire cosa accadrà non ci resta che attendere le prossime puntate dell’amatissima trasmissione di Maria De Filippi. Come sempre, l’appuntamento è alle ore 14 e 45 su Canale 5!