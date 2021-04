Can Yaman, clamoroso: cosa è successo al suo profilo Instagram?

Can Yaman, clamoroso: cosa è successo nelle al profilo Instagram del noto attore di Daydreamer? Cosa è emerso nelle ultime ore.

Can Yaman è uno degli attori più amati del momento. Il suo successo è internazionale e, anche il Italia, l’attore turco è un vero e proprio idolo. In particolare, è col ruolo del signor Can Divit in Daydreamer ad essere entrato nel cuore dei fan. Che, giorno dopo giorno, seguono le sue avventure in tv: la storia d’amore con la dolce Sanem regala emozioni speciali ai telespettatori. Ma non è solo sul piccolo schermo che l’attore è super seguito: il suo profilo Instagram conta milioni e milioni di followers. Proprio qualche ora fa, però, è successo qualcosa di strano. Scopriamo di cosa si tratta.

Can Yaman, il suo profilo Instagram è sparito: cosa è successo?

Che fine ha fatto il profilo Instagram di Can Yaman? Proprio così: dalla giornata di ieri, mercoledì 14 aprile, il canale ufficiale dell’attore turco non compare più sulla piattaforma. I fan, ovviamente, cercano di capire cosa può essere successo: c’è chi pensa che Can abbia disattivato l’account personalmente, stanco delle critiche degli haters, ma c’è anche chi non esclude un hackeraggio. Le ipotesi sono varie ma, al momento, nulla è chiaro. Vero è che, qualche mese fa, l’attore ha scelto di disattivare anche il suo profilo ufficiale di Twitter, a causa dei messaggi negativi che riceveva: una parte dei fan non ha preso bene la sua frequentazione con Diletta Leotta. Sarà questo il motivo che ha spinto Can a prendersi una pausa anche da Instagram?

Non ci resta che attendere eventuali aggiornamenti. Nel frattempo, ricordiamo che l’appuntamento con Daydreamer è dal lunedì al venerdì alle ore 16 e 30, e il mercoledì in prima serata alle 21 e 30. E voi, state seguendo l’appassionante soap opera di Canale 5? Presto vedremo Can Yaman anche nel ruolo di Sandokan: le riprese della serie sono già iniziate!