Uomini e Donne oggi, giovedì 15 aprile, è andato in scena con una nuova puntata. In questo pomeriggio abbiamo assistito ad uno sfogo di Gemma in camerino prima del suo ingresso in studio. Nel dating show di Canale 5 abbiamo assistito anche al ritorno in studio di Ida Platano la quale ha notato due Cavalieri, Luca e Marco. Colpi di scena e sorprese nel programma in onda tutti i pomeriggi su Canale 5 non mancano mai! Prima di cominciare la putnata però, Maria de Filippi si è collegata via Skype con Tina Cipollari. L’opinionista è assente nel programma da diversi giorni: in tanti si sono chiesti il motivo di tale decisione. Molti fan si sono preoccupati ma finalmente oggi, giovedì 15 aprile, è stato svelato il mistero. Ecco il motivo dell’assenza dell’opinionista.

Uomini e Donne, Tina Cipollari in collegamento video con lo studio: svelato il motivo della sua assenza

L’assenza in studio di Tina Cipollari ha fatto preoccupare tutti negli ultimi giorni, soprattutto in questo periodo in cui l’Italia combatte contro il Coronavirus. All’opinionista però non è accaduto nulla di grave. Non ha potuto presenziare nel programma per via di un trasloco. Oggi, giovedì 15 aprile, si è collegata via Skype con il dating show ed ha spiegato il motivo per il quale non è presente di persona da diversi giorni.

“Sto facendo un trasloco impegnativo. Mi sto trasferendo a Torino: qualche giorno ed ho finito” sono state le parole di Tina Cipollari. “Ho scelto Torino perchè sto facendo delle indagini” ha aggiunto scherzando. E’ arrivato poi il momento dell’ingresso in studio di Gemma Galgani: la Dama non appena entrata ha salutato Tina. ‘Che bello rivederti’ sono state le parole della protagonista del Trono Over.