Uomini e Donne, chi è Isabella: età e curiosità dell’elegante dama del Trono Over, arrivata da poco nella trasmissione di Maria De Filippi.

Uomini e Donne è uno dei programmi più amati della nostra tv. Ormai da tantissimi anni, la trasmissione di Maria De Filippi è un appuntamento fisso per il pubblico, che ogni pomeriggio si sintonizza su Canale 5 per seguire le vicende amorose dei protagonisti. A rendere più dinamica e interessante la trasmissione sono le continue new entry che arricchiscono il parterre maschile e femminile del Trono Over e quello dei corteggiatori e corteggiatrici del Classico. Per quanto riguarda il trono Over, tra le ultime dame arrivate in studio c’è lei, Isabella. Distintasi subito per la sua eleganza e la sua raffinatezza, la dama ha frequentato Biagio e Riccardo, ma sembra non esserci stato lieto fine con entrambi. Nuovi pretendenti, però, stanno per arrivare in studio per lei. Nel frattempo, scopriamo qualcosa in più sulla dama.

Uomini e Donne, chi è Isabella: cosa sappiamo della nuova dama del parterre femminile

Estremamente elegante e di classe, Isabella è una delle nuove dame di Uomini e Donne Over. Nata a Roma nel 1959, la dama ha colpito tutti per la sua raffinatezza. Laureata in Filosofia a La Sapienza di Roma e specializzata in Archivistica e Bibliotecaria, la donna è appassionata di lettere antiche e moderne. Come si apprende sul web, Isabella è un’imprenditrice nel settore del pet caring: con altri soci, la dama è proprietaria di Pet Village, una società che si occupa della fornitura di materiali per la cura degli animali domestici.

Per quanto riguarda la sua precedente vita privata, sappiamo che la donna è stata sposata per diversi anni e che il matrimonio è finito circa 15 anni fa. La dama riuscirà a trovare l’amore nella trasmissione di Canale 5? Noi glielo auguriamo! Appuntamento dal lunedì al venerdì alle ore 14 e 45 per seguire tutte le avventure del trono più amato della tv.