La bellissima Roberta Morise racconta in un’intervista al settimanale “Intimità” lo splendido legame col suo fidanzato Giulio Fratini.

Roberta Morise, da anni volto noto della tv, ha raccontato in un’intervista al settimanale Intimità una parte molto privata della sua vita, quella che condivide col suo attuale fidanzato Giulio Fratini. La showgirl di origine calabrese e l’imprenditore fiorentino sono venuti allo scoperto lo scorso mese di marzo. In passato sono state varie le relazioni attribuite all’ex professoressa de L’Eredità, tra cui quella con Ignazio Boschetto de Il Volo e il celebre cantante Eros Ramazzotti, da lei smentite. Oggi la Morise è presenza fissa nel programma condotto da Bianca Guaccero, Detto Fatto. Cosa ha rivelato nel dettaglio al settimanale.

Roberta Morise, la rivelazione sul suo nuovo amore Giulio Fratini

Dopo varie relazioni terminate, tra cui quella con Carlo Conti, Roberta ha trascorso un periodo abbastanza lungo in cui è stata sentimentalmente libera. Ora però un nuovo capitolo sembra essersi finalmente aperto per lei che si dichiara più felice che mai: “A lungo mi hanno attribuito ogni volta un fidanzato diverso, ma ora finalmente posso dire che sto vivendo una bella storia d’amore con Giulio. Sto molto bene e sono felice”, a detto ad Intimità. Fratini è un giovane manager nel settore della bioenergia, in quello delle energie rinnovabili, nel settore degli hotel di lusso e in quello della moda. Suo padre è Sandro Fratini, importante imprenditore di Firenze ed il nonno è il fondatore di Rifle. Nato nel 1992, Giulio avrebbe frequentato in passato Raffaella Fico. Insomma, Roberta Morise sembra aver ritrovato la serenità accanto a lui dopo aver elaborato alcune sofferenze in passato.

La trentacinquenne di Crotone che ha condotto nel 2018 I Fatti Vostri su Rai 2 accanto a Giancarlo Magalli si mostra in alcuni scatti su Instagram insieme a Fratini. Che dire, una coppia stupenda, a cui auguriamo il meglio!