Avete mai visto il padre di Alice Pagani? Spunta uno scatto del passato: entrambi sono davvero incantevoli insieme, diamoci uno sguardo.

È la vera e propria attrice del momento, Alice Pagani. Nata ad Ascoli Piceno il 19 Febbraio del 1998, inizia a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo davvero da giovanissima. Pensate, aveva soltanto dodici anni quando ha iniziato a posare per alcuni servizi fotografici. E, in un vero e proprio batter baleno, ha cavalcato la cresta dell’onda. Il suo percorso da attrice, però, inizierà soltanto all’età di 17 anni. Quando decide di trasferirsi a Roma.

È proprio nelle Capitale italiana, quindi, che Alice Pagani inizia a frequentare i primi corsi di recitazione. E, nel 2016, compie il suo debutto. Da quel momento, la sua carriera è tutta in ascesa. Cosa sappiamo, però, su di lei? In particolare, siete curiosi di vedere chi è suo padre? “Spulciando” con attenzione il suo profilo Instagram, siamo riusciti a rintracciare un tenerissimo scatto del passato proprio in compagnia del suo papà. Di cosa parliamo? Diamoci un’occhiata insieme!

Alice Pagani, avete visto il padre? Che tenerezza in questa foto!

Dopo l’incredibile successo riscontrato con “Baby”, Alice Pagani si appresta ad incantare i suoi sostenitori e telespettatori con un altro capolavoro. A partire dal 21 Aprile su tutte le piattaforme digitali, sarà disponibile il nuovo film di cui l’attrice marchigiana è la protagonista indiscussa. Cosa sappiamo, però, su di lei? Ad esempio, avete mai visto suo padre? Ci pensiamo noi!

Attivissima e seguitissima sul suo canale social ufficiale, diverso tempo fa, Alice Pagani non ha affatto potuto fare a meno di condividere un tenerissimo scatto in compagnia del suo papà. Voi l’avete mai visto? Tranquilli, ci pensiamo noi a svelarvi ogni cosa! La foto, come dicevamo precedentemente, è davvero di tempo fa. Qui, infatti, l’attrice è davvero piccolissima. Eppure, vi assicuriamo, è di una dolcezza davvero inaudita. Guardare per credere:

Non sappiamo quanti anni siano passati da questo scatto e né tantomeno quanti ne abbia avuti. Fatto sta che, in questa foto, Alice Pagani e suo padre sono davvero splendidi. Siete d’accordo?