Dal 2005 al 2007 ha incantato il pubblico ballando sul bancone di Striscia la Notizia: ecco Thais Souza Wiggers dopo tutti questi anni.

Dal 1988 Striscia la Notizia è ormai un pilastro della televisione italiana: da quella prima stagione trasmessa su Italia 1, il suo successo è stato inarrestabile. Decine i conduttori e le veline che si sono alternati in questi anni, sempre sotto la guida di Antonio Ricci, ideatore del tg satirico.

A proposito di veline, chi non ricorda l’ex velina bionda Thais Souza Wiggers? Ha fatto parte del cast del programma dal 2005 al 2007 in coppia con un’altra bellissima della tv, Melissa Satta. Brasiliana, nata a Florianopolis, Thais conquistò da subito il pubblico italiano. Classe 1985, a quattordici anni inizia a lavorare nella moda e nel 2004 sbarca in Italia, dove partecipa ad alcune pubblicità. L’anno dopo viene scelta come velina di Striscia la Notizia, dove lavorerà fino all’edizione 2007-2008.

Proprio nel corso di questa stagione, rimane incinta e viene sostituita da un’altra brasiliana, Veridiana Mallmann. Ma com’è diventata oggi Thais? Sul suo profilo Instagram la modella condivide tantissimi scatti della sua vita quotidiana, scopriamo com’è diventata.

Thais Souza Wiggers oggi: i suoi scatti lasciano senza fiato

La figlia dell’ex velina è nata dalla relazione, durata dal 2006 al 2009 con Teo Mammuccari. Riguardo alle sue apparizioni in tv, Thais nel 2008 ha condotto con Pierluigi Pardo “American Gladiators” su GXT. L’abbiamo ritrovata poi come guest star nella sitcom “Favelas, bed and breakfast”, andata in onda nel 2011 su Comedy Central.

Ancora seguitissima sul suo profilo Instagram, la brasiliana è rimasta bellissima come allora. Dai suoi tanti scatti pubblicati, si può notare i suo fisico statuario e la sua pelle praticamente perfetta. In quest’immagine tratta proprio dal suo account social, appare in costume e nessuno immaginerebbe che sono trascorsi tutti questi anni.

Thais conserva un ottimo ricordo della sua esperienza a Striscia, come testimoniano alcuni post dedicati ai suoi ex compagni d’avventura.