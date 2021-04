Andrea Iannone è amatissimo e conosciutissimo, ma avete mai visto suo fratello Angelo? Spuntano gli scatti social: sono identici!

Non ha assolutamente bisogno di presentazioni, Andrea Iannone. Classe ’89, inizia ad entrare a far parte del mondo del motociclismo davvero da giovanissimo. Pensate, aveva soltanto 15 anni quando, per la prima volta in assoluto, Andrea ha partecipato alle sue prime competizioni nell’ambito dell’alta velocità. Da quel momento, lo sappiamo benissimo, si è mai più fermato. Protagonista indiscusso di diverse gare, Iannone si è costruito una carriera davvero invidiabile.

Se dal punto di vista professionale e lavorativo, come è noto a tutti, sappiamo davvero ogni cosa di Andrea Iannone, cosa occorre sapere dal punto di vista “privato”, invece? In particolare, avete mai visto suo fratello? Benissimo: ci pensiamo noi a farlo. Il motociclista di Vasto, infatti, non è affatto figlio unico. Bensì, ha un fratello minore. Ecco, ma com’è? L’avete mai visto? Tranquilli, vi accontentiamo immediatamente!

Andrea Iannone, sapete chi è suo fratello?

Oltre che per la sua immensa carriera da motociclista, Andrea Iannone è stato al centro delle cronache rosa anche per i suoi fidanzamenti. Dapprima al fianco di Belen Rodriguez per circa tre anni, quando da poco aveva chiuso il matrimonio con Stefano De Martino per la prima volta, ed in seguito di Giulia De Lellis per poco meno di un anno, il bel pilota di Vasto ha fatto tanto parlare di sé. Cosa sappiamo, però, della sua “famiglia”? In particolare, voi avete mai visto suo fratello?

Come dicevamo precedentemente, Andrea Iannone non è affatto figlio unico, ma ha un fratello minore di circa ventidue mesi. Lui si chiama Angelo. E, purtroppo, abbiamo pochissime informazioni da darvi su di lui. Stando a quanto si apprende dal web,però, sembrerebbe che anche lui, così come suo fratello, ha una passione per la moto. Ed ha iniziato a gareggiare, anche se poi ha scelto di non proseguire. Della sua vita privata, invece, da circa dieci anni, Angelo Iannone è legato a Caterina.

Angelo ed Andrea sono due vere e proprie gocce d’acqua, vero?