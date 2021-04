Elisa Isoardi, vittima di un incidente all’occhio, è stata costretta ad abbandonare l’Isola dei Famosi. La naufraga, in puntata, ha comunicato che i medici le hanno detto di tornare in Italia per ulteriori controlli.

Ieri, giovedì 15 aprile, è andata in onda una nuova puntata de l’Isola dei Famosi. Purtroppo due spiacevoli notizie ieri sera hanno lasciato tutti senza parole. Non appena aperte le danze, è arrivata la comunicazione che riguarda Brando Giorgi: il naufrago ha dovuto abbandonare il gioco per sottoporsi ad ulteriori controlli. Purtroppo, stesso discorso vale per Elisa Isoardi. Ieri pomeriggio, a poche ore dalla puntata in prima serata, nel daytime è stato mandato in onda su Canale 5 un video della naufraga colpita all’occhio da una fiamma, si pensa. Stava provando ad accendere il fuoco quando qualcosa le ha dato fastidio all’occhio. Elisa ha abbandonato la spiaggia per alcuni accertamenti medici ma ieri sera è arrivato l’annuncio ufficiale. Ecco le parole della naufraga: è davvero affranta per cosa le è accaduto.

Elisa Isoardi costretta ad abbandonare l’Isola dei Famosi: “Devo tornare in Italia per accertamenti”

Ieri, durante la puntata in onda su Canale 5 dell’Isola dei Famosi, Elisa Isoardi ha comunicato l’esito dei suoi accertamenti medici. Purtroppo le hanno comunicato che deve abbandonare definitivamente l’Isola dei Famosi per ulteriori controlli.

“Per adesso è tutto sotto controllo. Purtroppo devo tornare in Italia per accertamenti, questo mi hanno detto. La cosa mi uccide perchè siamo arrivati ad un mese, l’Isola mi ha dato tanto, la libertà di potermi mostrare per quello che sono” sono state le parole della naufraga. Il suo occhio è bendato: non si sa precisamente cosa le sia capitato, la conduttrice ha rassicurato tutti che la situazione è sotto controllo.

Con un cuore spezzato, il profilo social del programma saluta la sua naufraga: i telespettatori sono molto dispiaciuti per quanto accaduto. Ecco il post de l’Isola dei Famosi su Instagram: