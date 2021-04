Francesco De Gregori è un notissimo cantautore italiano, ma sapete chi è sua moglie e quanti figli hanno insieme? Conosciamo la vita privata.

È uno dei più celebri cantautori italiani, Francesco De Gregori. Da sempre appassionato di musica, il romano ha iniziato ad esibirsi in pubblico davvero da piccolissimo. Era appena diciottenne, infatti, quando ha iniziato a mostrare la sua arte e la sua bravura al Folkstudio proprio grazie a suo fratello. Da quel momento, la sua carriera è stata letteralmente in ascesa.

Leggi anche –> Felicissima sera, tutti gli ospiti di Pio e Amedeo: la conduttrice sarà presente

Sono passati tantissimi da questo suo “esordio”, vero? Ecco. Nonostante questo, il buon De Gregori decanta di un successo davvero clamoroso. E di una carriera, come ben sapete, più che incredibile. Cosa sappiamo, però, della sua vita privata? Se dal punto di vista professionale, conosciamo davvero ogni cosa nel minimo dettaglio, cosa sappiamo della sfera sentimentale? Siete proprio curiosi di “conoscere” la moglie di Francesco De Gregori e i loro figli? Ci pensiamo immediatamente a svelarvi ogni cosa nel minimo dettaglio!

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui

Francesco De Gregori, moglie e figli: conosciamo la vita privata del cantautore italiano

Cosa sappiamo della vita privata di Francesco De Gregori? Appurato che, in tutti questi anni, il cantautore romano è riuscito a crearsi una carriera memorabile, siete curiosi di sapere qualche cosa in più su di lui dal punto di vista “privato”? Francesco De Gregori, quindi, è sposato? E, soprattutto, ha dei figli? Assolutamente si! Ecco, ma cosa sappiamo esattamente su di loro? Vi sveleremo ogni cosa. Però, procediamo con ordine. Stando a quanto si apprende dal web, la moglie di Francesco De Gregori si chiama Alessandra Gobbi. I due, da quanto si legge, si sono sposati sul finire degli anni ’70. E, da quel momento, non si sono mai più lasciati. Tanto che i due, a quanto pare, non soltanto condividono la “vita privata”, ma anche la stessa passione. In diverse occasioni, infatti, il buon Francesco e la splendida Alessandra si sono esibiti insieme in alcuni concerti. Purtroppo, le informazioni che abbiamo su di lei sono davvero minime. L’unica cosa certa che possiamo raccontarvi è legata ai loro figli.

Leggi anche –> Felicissima Sera, sorpresa per Stefano De Martino: il particolare ‘gadget’ da Pio e Amedeo

Dal matrimonio tra Francesco De Gregori e Alessandra Gobbi, infatti, sono nati due gemelli: Marco e Federico.

Conoscevate la vita privata del grandissimo Francesco De Gregori?