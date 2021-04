Ecco le anticipazioni della puntata di oggi venerdì 16 aprile di Uomini e Donne: cosa accadrà nell’ultimo appuntamento settimanale del dating show?

Una nuova super puntata è attesa su Canale 5, nel primo pomeriggio: Uomini e Donne come di consueto andrà in onda anche oggi, venerdì 16 aprile, alle ore 14.45. Ieri abbiamo assistito al ritorno di Ida Platano nel dating show ed alle vicende di Gemma Galgani. Tina Cipollari è tornata in studio in collegamento: finalmente ha svelato il motivo della sua assenza! Nulla di grave: l’opinionista è impegnata in un duro trasloco e per questo motivo non può raggiungere lo studio di Maria de Filippi. Ma cosa vedremo nell’ultimo appuntamento settimanale, quello di oggi? Ecco le anticipazioni della puntata di oggi, venerdì 16 aprile.

Uomini e Donne, Anticipazioni 16 aprile: sorpresa per i telespettatori? Cosa accadrà in puntata oggi

Oggi, venerdì 16 aprile, torna su Canale 5 alle 14.45 Uomini e Donne. Il dating show condotto da Maria de Filippi regala ogni giorno sorprese e colpi di scena ai telespettatori Mediaset. I protagonisti sono tanti e sono tutti impegnati nelle loro conoscenze. Quale percorso seguiremo nella puntata di oggi? E’ necessario attendere l’inizio della messa in onda per scoprire con certezza cosa accadrà ma potremmo vedere oggi Isabella Ricci. La Dama seppur sia arrivata da poco ha già conquistato il pubblico: ci saranno novità riguardo la sua partecipazione a Uomini e Donne?

Maria de Filippi oggi potrebbe dare spazio a Giacomo Czerny: il tronista del Trono Classico sta facendo appassionare sempre di più i fan del programma. Diviso tra Carolina e Martina, il giovane sembra essere preso da entrambe, nonostante le liti siano quasi all’ordine del giorno. Spazio anche al Trono Over oggi? Insomma, nessuna certezza: la puntata di oggi sarà una vera sorpresa per i telespettatori di Canale 5!

Non conosciamo esattamente le anticipazioni della puntata di oggi: non ci resta che attendere le ore 14.45 per scoprire cosa ci riserva il nuovo appuntamento di Uomini e Donne.