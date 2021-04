Isola dei Famosi, scoppia una lite shock tra i naufraghi: “Non l’avrei fatto neanche al mio peggior nemico”, cos’è successo.

La quindicesima edizione de L‘isola dei Famosi è entrata ormai nel vivo. E, in Honduras, il clima è sempre più incandescente: le discussioni tra i naufraghi sono all’ordine del giorno. L’ultima, piuttosto accesa, è scaturita da un gesto di Vera Gemma e Myrea Stabile, che non piaciuto proprio a tutti. Le due ‘amazzoni’ sono tornate in gioco nella scorsa puntata, unendosi al gruppo a Playa Reunion: Elisa Isoardi purtroppo ha dovuto abbandonare il gioco a causa di un incidente all’occhio. Curiosi di scoprire il motivo della lite scoppiata poche ore fa? Vi raccontiamo tutto.

Isola dei Famosi, scoppia una lite shock: la scelta di Vera Gemma e Myrea fa infuriare alcuni naufraghi

Nel corso della puntata di giovedì dell’Isola, Vera e Myrea sono tornate tra il gruppo. E l’hanno fatto in grande stile, vincendo la prova ricompensa contro le ‘rivali’ del gruppo. Ricompensa che, come sempre, consiste in cibo, da mangiare da sole o da dividere con gli altri. Ebbene, all’arrivo della ricompensa, le due naufraghe hanno deciso di mangiare da sole, invitando solo alcuni dei naufraghi, tra cui Beatrice Marchetti, Fariba Tehrani e Paul Gascoigne. “Stanno mangiando solo loro? Questo descrive a pieno le persone che sono”, commenta Andrea Cerioli da lontano. E, quando le naufraghe decidono di invitare anche Awed e Andrea, entrambi rifiutano: “O mangiamo tutti o non mangio”, esclama Awed. Ben più dure le parole di Cerioli: “È vero che si gioca a persone e non in gruppo, ma secondo me con la fame non si scherza. Io non l’avrei fatto neanche al mio peggior nemico di mangiargli in faccia!”

Insomma, sull’Isola sembrano essersi create due fazioni belle divise: la nuova “coalizione” formata da Myrea, Vera, Fariba e Beatrice promette scintille. Non ci resta che attendere le prossime news dall’Honduras. E voi, da che parte state!