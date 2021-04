Conosciamo benissimo Marisa Laurito, ma sapete chi è l’ex marito? Spunta un retroscena incredibile sul loro matrimonio: cos’è successo.

Classe ’51, la simpaticissima Marisa Laurito ha da sempre avuto la passione per la recitazione. Tanto è vero che, da quanto si apprende dal web, sembrerebbe che, dopo essere entrata a far parte della compagnia teatrale del grandissimo Edoardo De Filippo, abbia compiuto il suo debutto esattamente nel 1969. Da quel momento, la carriera della splendida napoletana è stata letteralmente in ascesa. Attrice televisiva, cinematografi e personaggio pubblico, la bella Laurito decanta di un curriculum davvero incredibile. Cosa sappiamo, però, della sua vita privata?

Leggi anche –> Isola dei Famosi, scoppia una lite shock: “Non l’avrei fatto neanche al mio peggior nemico”, cos’è successo

Se dal punto di vista professionale, quindi, sappiamo davvero ogni cosa su Marisa Laurito, cosa occorre sapere sulla sua vita privata? Sapete che, nel suo passato, l’attrice napoletana è stata sposata? Si, avete letto proprio bene! Ma chi il suo ex marito? Siete proprio curiosi di saperlo? Ci pensiamo noi a svelarvi ogni cosa!

Segui anche il nostro canale instagram –> clicca qui

Marisa Laurito, chi è l’ex marito? Il retroscena sul loro matrimonio!

È una delle più grandi attrici italiane, Marisa Laurito. Esordita in questo mondo davvero giovanissima, la splendida napoletana è riuscita, nel corso degli anni, a costruirsi una carriera davvero da invidiare. E, d’altra parte, ammirando la sua simpatia e bravura, non fatichiamo affatto a capirne il motivo. Cosa sappiamo, però, della sua vita privata? Come dicevamo precedentemente, l’attrice napoletana è stata sposata. Ecco, ma con chi? Siete proprio curiosi di sapere chi è l’ex marito di Marisa Laurito? Ci pensiamo noi a svelarvi ogni cosa.

Leggi anche –> Verissimo, la puntata del 17 Aprile a che ora andrà in onda? Colpo di scena: il motivo

Era esattamente l’anno 2001 quando Marisa Laurito è convolata a nozze con Franco Cordova, ex calciatore. Con indosso un abito rosso, da come si legge sul web, l’attrice napoletana ha detto “si” all’ex centrocampista romano dinanzi ai tantissimi invitati, tra cui anche il leggendario Renzo Arbore. Dal loro matrimonio, purtroppo, non sono nati figli. Ma non è affatto finita qui. Sapete che le nozze tra la Laurito e Cordova sono durate davvero pochissimo? Si, avete letto proprio bene: il matrimonio tra i due, infatti, è terminato soltanto l’anno dopo.

Sapevate che l’ex marito di Marisa Laurito fosse il grande Franco Cordova?