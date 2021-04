Campione indiscusso della tv, Paolo Bonolis è da trent’anni un dei conduttori più amati: sapete come iniziò la sua strepitosa carriera?

Dopo tre decenni pieni di successi, Paolo Bonolis ha fatto centro di nuovo: il suo “Avanti un altro pure di sera”, andato in onda con la prima puntata domenica scorsa 11 aprile, è stato un successo clamoroso. Con 4.109.000 spettatori e il 17.59% di share, ha stracciato a concorrenza di Rai 1, ma questo è solo uno della lunga lista di trionfi di Paolo.

“Considerato il periodo credo ci sia bisogno di uno sgrossamento dell’ansia. La leggerezza fa sempre bene”, ha detto in un’intervista al Corriere. D’altronde, ciò che rende unico il suo quiz è la scelta dei concorrenti, quasi sempre dalla personalità molto spiccata ed originale. Ma sapete com’è cominciata l’avventura di Bonolis nel mondo dello spettacolo? Al quotidiano il conduttore ha raccontato tutti i dettagli del suo esordio in tv.

Paolo Bonolis, il retroscena sulla sua fantastica carriera: sapete cosa successe?

In più di un’occasione, il celebre conduttore nato a Bim Bum Bam, ha raccontato di quando studiava Scienze politiche all’università. Sua intenzione sarebbe stat quella di diventare un diplomatico, ma ammette che forse non sarebbe stata la scelta giusta per lui: “Ho molta pazienza ma in certi contesti viene meno. Tipo Erdogan lo avrei diplomaticamente mandato a quel paese”, ha detto con la sua solita ironia.

Al Corriere ha rivelato che la sua scelta di intraprendere il percorso televisivo è stata del tutto fortuita. Accompagnava un amico a un provino: “Era il 1981 e casualmente, perché avevo il motorino, ho accompagnato un mio amico a un provino alla Rai”, dice. In quel periodo, ricorda, era alle prese con l’esame di Istituzione e diritto romano. Gli chiesero come mai non facesse anche lui l’audizione. Ebbene, si rivelò un successo, come si può facilmente immaginare.

Lo chiamarono di lì a poco per partecipare ad u programma per ragazzi: “Mi davano 12 milioni di lire per un anno”. Il resto è storia.