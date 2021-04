Nel corso del daytime di Amici 20 di Venerdì 16 Aprile, Raimondo Todaro ha giudicato le esibizioni dei ragazzi: le parole su Francesca Tocca.

L’avevamo preannunciato in un nostro articolo e, finalmente, è arrivato il momento. Proprio nel corso del daytime di Amici di ieri, Venerdì 16 Aprile, in onda su canale 5, il simpaticissimo Raimondo Todaro è stato uno dei giudici speciali della puntata. Dopo il produttore Michele Canova, è toccato alla colonna portante di “Ballando con le Stelle” guardare le esibizioni di tutti i ballerini rimasti nel talent. E stilare una proprio classifica personale. A partire da Serena Marchese fino a Martina Miliddi, il buon Todaro ha assistito a ciascuna performance. Ed ha dato dei propri giudizi e pareri. È proprio in questa occasione che non ha affatto potuto fare a meno di spendere due parole anche su Francesca Tocca.

Leggi anche –> Amici 20, anticipazioni sabato 17 aprile: ballottaggio inaspettato, ecco chi è stato eliminato

Sappiamo benissimo che, oltre a condividere la stessa passione, Francesca Tocca e Raimondo Todaro hanno condiviso anche la vita “reale”. Convolati a nozze nel 2014, i due ballerini latini sono diventati anche genitori della piccola Jasmine. Poco meno di un anno fa, però, la coppia ha annunciato la separazione.

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui

Raimondo Todaro ad Amici 20, le splendide parole su Francesca Tocca: cos’è successo

È proprio nel momento dedicato a Martina Miliddi e alla sua performance sul palco di Amici 20 che Raimondo Todaro non ha affatto potuto fare riferimento all’ex moglie, Francesca Tocca. Seppure abbia definito la ballerina siciliana un animale da palcoscenico, il buon Todaro l’ha ritenuta ancora molto acerba per la sua età. E l’ha invitata, così come anche a tutti i suoi compagni di scuola, a prendere spunto dai due ballerini professionisti di danza latina. “Tu lì dentro hai Umberto e Francesca. Entrambi, oltre ad essere due talenti, hanno avuto la fortuna di lavorare con i più grandi maestri del mondo. Chiedi a loro tutte le cose tecniche”, ha detto Raimondo alla ballerina Martina.

Subito dopo queste parole per Martina, il buon Todaro non ha affatto potuto fare a meno di rivolgersi anche alla sua ex moglie. “Francesca, per me, è la migliore ballerina italiana”, ha detto Raimondo.

Insomma, delle parole davvero splendide. E che, soprattutto, sottolineano che, seppure il loro matrimonio sia finito, il legame, l’affetto e la stima resterà per sempre. Complimenti!