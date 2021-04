Alessandra Celentano pubblica questo scatto della puntata: il commento di Rudy Zerbi è scoppiettante.

Una puntata che ha tenuto sicuramente i telespettatori incollati alla televisione, Amici Di Maria De Filippi, continua ad essere uno dei programmi più visti del sabato sera. Il talent sta riscontrando un successo tale, tanto che gli ascolti dell’appuntamento di ieri sera, sono stati elevatissimi. Una quinta puntata attraversata da continui colpi di scena. Le insegnanti Arisa-Cuccarini hanno sfidato, ironicamente, mandando un guanto di sfida, Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. Un momento inaspettato, i due team si sono sfidati, ognuno a proprio modo. Non sono mancate le risate durante l’esibizione della maestra di danza classica e di Zerbi. E proprio a tal proposito, Alessandra ha pubblicato uno scatto in cui si è mostrata in quell’attimo, vestita di tutto punto, con abiti particolari. Ma a colpire l’attenzione, è spuntato il commento di Rudy Zerbi.

Alessandra Celentano pubblica questo scatto: il commento di Zerbi non passa inosservato

Il momento che ha visto sfidarsi, ironicamente, Arisa e Lorella Cuccarini con Alessandra Celentano e Rudy Zerbi, non è certamente passato inosservato. Sono stati attimi decisamente da incorniciare, dato che, gli insegnanti di Amici, si sono sfidati, sorprendendo proprio tutti. La maestra di danza classica e Zerbi, hanno portato in scena una gag tutta loro. La Celentano, sul suo profilo instagram, ha pubblicato uno scatto di quel momento particolare, e subito in basso, è comparso il commento di Zerbi.

Come potete osservare, ha commentato lo scatto sempre con il suo fare esilarante: “Fiero di essere il tuo assistente Queen!”

Ovviamente, non poteva passare inosservato; la scena portata sul palco dai due insegnanti è stata davvero particolare, con la Celentano che possiamo dire, è stata proprio maestosa, una vera Queen!