Alessandra Celentano era una ballerina? Scopriamo insieme la carriera della maestra di Amici di Maria De Filippi.

E’ entrata nella scuola di Amici di Maria De Filippi, nel 2003, assumendo il ruolo di maestra di danza classica. Alessandra Celentano ha sempre dimostrato di avere una forte e schietta personalità, non mancando mai di dire la sua, in ogni situazione. Molte volte, all’interno della scuola, si è trovata in scontro con i suoi colleghi, avendo pensieri differenti sui ballerini presenti, ma non sono da meno i punti in comune. Sappiamo, la maestra di danza classica ha una profondissima carriera alle spalle, ha sviluppato la sua passione fin da quando era una bambina, infatti, inizia a studiare danza con i maestri di fama internazionale, fino a perfezionarsi all’Opera di stato di Budapest. Ma entriamo nel dettaglio della sua carriera.

Segui anche il nostro canale ufficiale instagram per essere sempre aggiornato–>> clicca qui

Alessandra Celentano, in passato è stata una ballerina? Scopriamo la sua immensa carriera

Alessandra Celentano è la maestra di danza classica di Amici di Maria De Filippi, entrata nella scuola molti anni fa, esattamente nel 2003, ha manifestato il suo talento, aiutando tutti gli allievi che hanno fatto parte della scuola, perfezionando i loro studi. Come abbiamo espresso, la Celentano ha iniziato a studiare danza quando era una bambina. A metà degli anni ’80 è entrata a far parte dell’Aterballetto diretto da Amedeo Amodio, dove interpreta ruoli da prima ballerina in coreografie di alcuni tra i più grandi coreografi. Non solo, ma ha anche preso parte a tournée all’estero, spiccando per le sue grandi doti.

Ha ballato nei maggiori teatri d’Italia, assumendo il ruolo di docente ospite in teatri internazionali, e lavorando accanto ai più grandi ed importanti nomi della danza. La sua carriera non si è certamente fermata qui, infatti, Alessandra è stata direttore artistico dello spettacolo Anbeta e Josè, cui hanno preso parte ballerini delle maggiori compagnie a livello mondiale. Come anticipato, dal 2003 è maestra di danza classica e coreografa del talent show Amici di Maria De Filippi, dove ci sta conquistando pienamente.