Damiano Carrara l’ha rivelato sui social, pubblicando un post che non passa inosservato: incredibile notizia!

Negli ultimi tempi, lo stiamo ammirando insieme a Katia Follesa, in Cake Star- Pasticcerie in sfida, ed insieme formano una coppia tutta da ridere. Damiano Carrara è un pasticciere divenuto particolarmente noto per aver preso parte a diversi programmi televisivi, quali Bake Off-Italia-Dolci in forno, Junior Bake Off Italia, Ricette di un sognatore, e non solo. Carrara è molto amato, e oggi, grazie al suo talento, è conosciutissimo. Attivo sui social, dove condivide spesso scatti che riguardano la sua vita professionale, ma anche privata, ha pubblicato un post che ha sorpreso tutti, dando una incredibile notizia: di cosa si tratta esattamente?

Damiano Carrara, incredibile notizia: non ci sono dubbi, il post social è chiaro

Come abbiamo riportato, Damiano Carrara è noto pasticciere, ma anche un conduttore televisivo e un noto personaggio, molto amato ed apprezzato. Sempre pronto a mostrare la sua arte culinaria, lo vediamo destreggiarsi in diversi programmi, mostrando pienamente il suo talento. Attivo sui social, Damiano ha pubblicato un post che non lascia spazio a dubbi.

“Ogni volta che decido di realizzare un nuovo progetto, come quello dell’atelier, cerco sempre di volgere lo sguardo verso il futuro in modo positivo e pensando che da tutti i sacrifici, le paure e i timori, nasceranno cose buone. L’Atelier è per me un grandissimo passo…”, questo quanto riportato dall’amato chef, che a quanto pare, è pronto ad aprire un nuovo Atelier.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chef Damiano Carrara (@chefdamianocarrara)



Già qualche mese fa, Damiano Carrara aveva rivelato qualcosa al riguardo, e sembra che il nuovo progetto, ovvero la nuova pasticceria che presto aprirà, sia in fase di conclusione. Sicuramente, sarà un grande successo per il famoso pasticciere, che continua a prendere consensi da tutti.