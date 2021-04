Amici 20, eliminato sabato 17 aprile: ballottaggio inaspettato, ecco chi è ha lasciato il famosissimo talent di Canale 5 definitivamente.

Una nuova puntata di Amici è andata in onda ieri, Sabato 17 Aprile. Il talent show di Maria De Filippi è giunto alla ventesima edizione, che è entrata ormai nel vivo. Come sempre, anche quest’anno la fase finale della trasmissione si svolge nella puntate in prima serata. La quinta, come dicevamo precedentemente, è andata in onda pochissime ore fa. E, come al solito, è stata davvero imperdibile. All’insegna dei guanti di sfida, di esibizioni stupefacenti, colpi di scena e molto altro ancora, il nuovo appuntamento del talent di Maria De Filippi ci ha fatto venire i brividi. Ecco, ma chi è stato l’eliminato della serata? Scopriamolo!

Amici, eliminato 17 aprile: ballottaggio tra Martina e Deddy, chi lascia il programma?

Ieri sera, Sabato 17 Aprile, è andata in onda una nuova puntata del serale di Amici. Una puntata in cui, come sempre, i concorrenti si sono sfidati tra sfide normali, comparate e guanti di sfida. Ma cos’è esattamente successo. Procediamo con ordine. La ballerina Giulia Stabile ha vinto ancora una volta la prova Tim. Ma non solo. Come sempre, le squadre si sono sfidate attraverso varie manches, che hanno portato ad un ballottaggio a tre: i tre concorrenti a rischio sono Tancredi, Deddy e Martina. A salvarsi per primo è stato Tancredi e, quindi, al ballottaggio finale sono andati Deddy e Martina. Come ogni sabato, l’annuncio è stato dato ai ragazzi in casetta. A questo punto, però, la domanda sorge spontanea: chi ha abbandonato tra i due giovanissimi talenti? A lasciare definitivamente la scuola di Amici è stata proprio la ballerina di danza latina. Martina, seppure a malincuore, ha dovuto lasciare la scuola per sempre.

Martina Miliddi, quindi, non ha vinto il ballottaggio con Deddy. E, purtroppo, ha dovuto abbandonare la scuola di Amici. Vi è dispiaciuto vederla uscire? E, soprattutto, secondo voi, chi vincerà questa ventesima edizione del talent?