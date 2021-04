Daniel Nillson è l’affascinante Bonus di Avanti un Altro, ma avete mai visto la sua mamma? Spunta uno scatto social: che meraviglia.

Per la seconda Domenica consecutiva, Paolo Bonolis e company ci faranno compagnia anche di sera. A distanza di una settimana esatta dallo “scontro” tra concorrenti del Grande Fratello ed opinionisti, il conduttore romano sarà al timone di un nuovo e formidabile appuntamento di “Avanti un Altro”. In attesa di scoprire quali categorie giocheranno questa sera e, soprattutto, di capire chi di loro vincerà, siete curiosi di sapere qualche cosa sui suoi personaggi?

In un nostro recentissimo articolo, ad esempio, vi abbiamo parlato di Francesca Brambilla e di cosa faceva prima di entrare a far parte del mondo della televisione. Siete curiosi, però, di sapere qualche cosa in più su Daniel Nilsson, l’affascinante Bonus? Poco tempo fa, vi abbiamo mostrato la sua bellissima fidanzata. Adesso, invece, vi mostriamo un’altra persona importante della sua vita: la sua mamma! Voi l’avete mai vista? Ci pensiamo noi! Vi assicuriamo: è davvero magnifica!

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui

Bonus di Avanti un Altro, avete visto la sua mamma? Splendida donna!

Sul suo canale social ufficiale, Daniel Nilsson è davvero attivissimo. E così, oltre a condividere immagini appartenenti al suo lavoro e alla sua quotidianità, il Bonus di Avanti un Altro rende partecipi i suoi sostenitori anche della sua vita privata. Diversi, ad esempio, sono gli scatti in compagnia della sua fidanzata. E non solo. Dando un’occhiata approfondita al suo canale, infatti, siamo riusciti a ritrovare una fotografia in compagnia della sua mamma. Voi l’avete mai vista?

Da come si può chiaramente percepire da questo scatto tra mamma e figlio, sembrerebbe che il bel Nilsson abbia una rapporto davvero speciale con sua madre. A questo punto, la domanda è spontanea: voi l’avete mai vista? Ci pensiamo noi a mostrarvela. Vi anticipiamo, però: è davvero splendida.

Con questo incantevole scatto, Daniel Nilsson ha “presentato” la sua mamma ai suoi sostenitori. È davvero splendida, vero? Ma non solo. Si vede chiaramente: madre e figlio sono due vere e proprie gocce d’acqua. Siete d’accordo?