Daniel Nillson è il famosissimo ed amatissimo Bonus di Avanti un Altro, ma avete mai visto la sua fidanzata? Gli scatti social: è splendida!

Insieme a Francesca Brambilla, la bellissima Claudia Ruggeri e tantissimi altri incredibili personaggi, anche Daniel Nillson è uno delle presenze fisse del “minimondo” di Avanti un Altro. Nei panni del bellissimo “Bonus”, l’aitante ed affascinante modello incanta tutte le donne presenti in studio e non solo. La domanda, però, adesso sorge spontanea: se il bel Nilsson è solito conquistare il cuore di milioni e milioni di donne, ci sarà stata una in particolare che ha rubato il suo? Assolutamente si! Stando a quanto si apprende dal suo profilo Instagram, sembrerebbe che lo svedese abbia il cuore impegnato. Ma voi, però, avete mai visto la sua fidanzata? Se siete curiosi anche voi di vederla, ci pensiamo immediatamente ad esaudire ogni vostro desiderio. Anche se, vi anticipiamo, abbiamo spulciato un po’ il suo profilo Instagram. E, vi assicuriamo, è davvero bellissima!

Bonus di Avanti un Altro, la sua fidanzata è meravigliosa: l’avete mai vista?

Fa impazzire tutte le donne presenti in studio, il “Bonus” di Avanti un Altro ogni volta che è chiamato in causa dal padrone di casa. Nella vita “reale”, però, il cuore di Daniel Nillson sembrerebbe battere per una sola donna. Da quanto si apprende dal suo profilo Instagram, infatti, sembrerebbe che il modello svedese sia felicemente fidanzato. A questo punto, però, è lecito chiedere: chi è? E, per meglio dire, voi avete mai visto la fidanzata di Daniel? Tranquilli, se proprio siete curiosi di sapere ogni cosa nel minimo dettaglio, ci pensiamo noi! Spulciando con attenzione il profilo Instagram del bel Nilsson, abbiamo rintracciato un suo tenerissimo scatto mentre è intento a baciare la sua compagna. Diamoci uno sguardo molto più da vicino.

Le informazioni che abbiamo sulla fidanzata del “Bonus” di Avanti un Altro, purtroppo, sono davvero pochissime. Fatto sta che, se andate a curiosare nel profilo Instagram della giovanissima donna, potete vedere con i vostri occhi l’immenso fascino e spropositata bellezza. Sono davvero una bellissima coppia, vero?