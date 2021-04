Raz Degan, spunta la foto con la sua splendida mamma: la somiglianza è incredibile, non l’avreste mai detto.

Noto personaggio televisivo, Raz Degan è un attore, regista ed ex modello. In questi anni, è stato presente in diverse trasmissioni; impossibile dimenticarlo a Ballando con le stelle, dove nel 2010 ha partecipato come concorrente del talent, e nello stesso anno, ha condotto Mistero, trasmissione televisiva che ha portato avanti, affiancato da Daniele Bossari e Marco Berry. Ma il vero colpo di scena, c’è stato nel 2017, quando ha partecipato come concorrente del noto reality, L’Isola dei famosi.

Proprio qui, ha affrontato un lungo viaggio, manifestando il suo essere un vero leader, tanto da risultare il vincitore della dodicesima edizione. Seguito sui social, qualche giorno fa, ha pubblicato uno scatto in compagnia della sua mamma: l’avete mai vista? La somiglianza è incredibile!

Raz Degan, spunta lo scatto con sua mamma: la somiglianza è evidente

Impossibile dimenticare l’attore, quando, nel 2017, ha fatto parte del cast de L’Isola dei famosi, dove ha sbaragliato completamente la concorrenza. Raz Degan è stato, infatti, il vincitore della dodicesima edizione del reality, portando a casa un primo posto tra l’acclamazione e del pubblico. Oggi, è decisamente molto amato. Attivo sui social, dove riscontra un seguito di follower altissimo, condivide, spesso, scatti particolari, che mostrano pienamente il suo essere. Qualche giorno fa, l’uomo ha pubblicato una foto in cui appare insieme a sua madre.

Come potete osservare in basso, la somiglianza è evidente, alcuni tratti sono simili. Entrambi mostrano nello scatto un sorriso smagliante, accolto da un tramonto alle spalle magico.

Raz Degan insieme a sua mamma illumina il paesaggio circostante, il tutto avvolto da un abbraccio tra figlio e madre, pieno di amore. Sono bellissimi, bisogna ammetterlo!