Negli anni ’90 è stata un mito di bellezza e simpatia per gli italiani: Wendy Windham oggi è tornata in America, scopriamo che fine ha fatto!

Il suo inconfondibile accento americano era il marchio della sua simpatia che, trent’anni fa conquistò il pubblico televisivo italiano. Wendy Windham era un vulcano di bellezza e ironia e il suo sorriso era così accattivante da far passare in secondo piano la sua prorompente fisicità. Bionda e giunonica era molto più di quello che poteva sembrare a prima vista.

Nata il 13 gennaio del 1967 a Los Angeles, suo zio era il famoso Stan Laurel, attore reso celebre dal ruolo di Stanlio nell’iconico duo Stanlio e Ollio, formato con Oliver Hardy. Nel 1988 Wendy sbarca in Italia ed appare per la prima volta su Rai 1 nel varietà “Raimondo”, condotto dall’impareggiabile trio napoletano dei Trettreé. Arriva poi a partecipare a programmi dell’allora Fininvest come Il gioco dei 9, Maurizio Costanzo Show, Sabato al circo e nella sit-com Casa dolce casa. Affianca prima Paolo Bonolis e poi Giancarlo Magalli nella conduzione de I cervelloni su Rai 1 e compare nel film “Gratta e vinci”.

Chi non la ricorda nelle vesti di Babbo Natale quando, dal 1995 al 1997, era il volto della pubblicità della Balocco? Insomma, la Windham è stata davvero un’icona degli anni ’90, ma che fine ha fatto? Scopriamo cosa ne è stato di lei e com’è oggi.

Wendy Windham oggi: dov’è finita la bionda americana, icona degli anni Novanta

Quelli che vi abbiamo menzionato sono solo alcune delle trasmissioni a cui ha lavorato qui in Italia la bella californiana, ma l’elenco sarebbe ancora lungo. Il suo fu un successo enorme, che forse segna un prima e un dopo nell’evoluzione della figura della valletta in Italia. Sì, perché Wendy riuscì a forgiare il suo personaggio ben oltre il ruolo della “bellona”, emergendo più per altre qualità. Una delle sue ultime apparizioni nella tv nostrana risale al 2000, quando partecipò ad una puntata di Ciao Darwin. Da allora sono trascorsi vent’anni e la Windham è di colpo sparita dai riflettori.

Oggi la showgirl è tornata a vivere in America ed è sposata con il costruttore Jeff Safchik col quale non ha avuto figli. In questa foto tratta dal suo profilo Instagram, possiamo vedere che non è cambiata poi molto, anzi, il tempo per lei sembra essersi fermato.