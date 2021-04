Talento innegabile e fascino indiscusso per Edoardo Leo: sapete in cosa è laureato lo straordinario attore e regista? Scopriamolo insieme!

Attore, regista ma anche sceneggiatore: Edoardo Leo è un artista completo, che ha regalato e regala al pubblico italiano interpretazioni straordinarie. Originario di Roma, classe 1972, viene consacrato al successo e all’affetto del pubblico grazie alla partecipazione a “Un medico in famiglia”. Non si limita, però, alla televisione. Il suo talento spazia nel cinema e nel teatro. Una serie di pellicole incredibili quelle a cui ha preso parte, produzioni televisive iconiche e amatissime quelle a cui ha partecipato. Nel 2019 lo abbiamo ammirato anche in un videoclip musicale di “Ultimo”. Vincitore di svariati e ambiti premi, Edoardo Leo è un interprete straordinario, ma sapete in cosa è laureato? Scopriamolo insieme!

In cosa è laureato l’affascinante e talentuoso Edoardo Leo?

Citare le produzioni di cui ha fatto parte, i ruoli che ha interpretato, in tv, al cinema o a teatro, senza tralasciare dettagli importanti sarebbe impossibile. Edoardo Leo è un attore dal talento straordinario, in grado di calarsi in ruoli diversi, di genere differente, che riscontrano sempre il plauso del pubblico. Basti pensare a “Romanzo Criminale” o “Tutta colpa di Freud”. Seguitissimo anche sui social, ha un profilo Instagram che conta oltre cinquecento mila follower a cui regala strepitose immagine dal set ma anche della sua vita personale. Felicemente sposato, lo straordinario attore e regista è un volto amatissimo del cinema e della televisione, nonché del teatro italiano. Non tutti, però, sono a conoscenza di quale sia stato il suo percorso di studi. In cosa è laureato l’incredibile interprete? Ebbene, Edoardo Leo ha conseguito la laurea in Lettere alla Sapienza, con un punteggio eccezionale, il massimo dei voti, nel 1999. Lo avreste mai immaginato?

Al momento, l’attore sembra impegnato alla regia di un nuovo film, il sesto, come lui stesso ha spiegato tramite un post su Instagram. Conoscevate questo incredibile retroscena sul percorso accademico di Edoardo Leo?