Toni molto accesi durante la puntata di stasera de L’Isola dei Famosi: Ilary Blasi costretta ad intervenire, cos’è successo

Questa sera è andata in onda una nuova puntata de L’Isola dei Famosi. Il reality show, dopo un anno sabbatico, è tornata in onda su Canale 5. Il format resta più o meno lo stesso, ma ci sono stati alcuni cambiamenti. Ilary Blasi ha preso il posto di Alessia Marcuzzi, Massimiliano Rosolino di Alvin e la trasmissione va in onda due volte a settimana, il lunedì e giovedì. Il cast è abbastanza variegato e questa sera, dopo molte settimane, ci sono stati i primi litigi. I toni si sono accesi e addirittura la conduttrice è stata costretta ad intervenire in diretta, riprendendo alcuni naufraghi.

Isola dei Famosi, toni accesi: Ilary Blasi interviene in diretta

Il gruppo di naufraghi si è finalmente unito dopo molte settimane. La convivenza però non è stata serenissima. Negli ultimi giorni, infatti, ci sono stati diversi litigi in Honduras. Una delle naufraghe più discusse è stata sicuramente Fariba Tehrani. La naufraga ha avuto una lite molto accesa con Valentina Persia, che durante la diretta ha dichiarato: “Spero che esca perchè è negativa“. Fariba e Valentina, però, non sono state le uniche ad accendere i toni. Durante la diretta del reality show anche Ubaldo e Vera Gemma hanno avuto uno scontro.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da L’Isola dei Famosi (@isoladeifamosi)

Ubaldo ha attaccato duramente la figlia d’arte, alzando decisamente i toni: “Vera, tu dici che non sparlavi, che ti senti libera e parlavi della tua vita, perché hai fatto il mio nome e mi hai messo Fariba contro? Zitta! Zitta che ti ho sentita con le mie orecchie, hai fatto il mio nome. Non fare la santarellina”. I toni di Ubaldo, però, sono stati troppo accesi e per questo Ilary Blasi è stata costretta ad intervenire, chiedendo al naufrago di controllare il suo animo. Ubaldo ha poi chiesto scusa.