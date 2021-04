“Il mondo di Patty” ha segnato un’intera generazione, tenendo bambini e adolescenti incollati alla tv: ricordate la bella Antonella, com’è oggi la splendida e talentuosa Brenda Asnicar

La celebre telenovela argentina “Il Mondo di Patty” appassionò giovani e adolescenti nel lontano 2008 grazie alla messa in onda su Disney Channel. La storia, per quanto semplice, riuscì a catalizzare l’attenzione non solo per la trama, ma anche per l’interpretazione dei giovanissimi protagonisti. Talvolta criticata, a causa di alcuni modelli presentati ai più piccoli, non c’è dubbio che “Il Mondo di Patty” sia stato uno dei format più visti e seguiti da un’intera generazione. Tra gli interpreti c’era la splendida Brenda Asnicar che ricopriva il ruolo di Antonella, rivale, amica e nemica della protagonista, Patty: sapete com’è diventata oggi? Scopriamolo insieme!

Com’è oggi Brenda Asnicar: “Antonella” de “Il mondo di Patty”

Nella telenovela, Antonella era una sorta di ape regina a capo del gruppetto contrapposto a quello della protagonista, Patty. Ad interpretare la giovane c’era Brenda Asnicar, classe 1991 nata a Buenos Aires. Appassionata dal panorama artistico fin da giovanissima, ricopre piccoli ruoli fino a debuttare ne “Il mondo di Patty” che la consacra al successo. Non solo attrice, ma anche talentuosa cantante, la giovane artista si è dedicata a diversi ambiti negli ultimi anni. Ha preso parte ad una campagna pubblicitaria della Nike, ha sfilato per alcuni brand e, nel 2014, ha realizzato una sua personale linea di abbigliamento. Molto seguita sui social, Brenda Asnicar ha un profilo Instagram che conta oltre un milione di follower. Nel corso degli anni, si è trasformata da splendida adolescente in affascinante giovane donna. Siete curiosi di vedere com’è diventata oggi? Ecco uno scatto recente pubblicato da lei stessa attraverso i social.

La riconoscete? Di certo è molto cresciuta, ma la dolcezza dei tratti è rimasta invariata. Ricordiamo che al di là della finzione televisiva, tra le protagoniste de “Il mondo di Patty” c’è sempre stata una bella amicizia dentro e fuori dal set!