Amici 20, avete mai visto il fidanzato della ballerina Serena? Insieme sono bellissimi; ecco gli scatti apparsi su Instagram.

La ventesima edizione di Amici è entrata nel vivo. La sfida tra le squadre è sempre più accesa, ma alla fine, si sa, ne vincerà soltanto uno. Tra le ballerine ancora in gara nel talent show di Canale 5 c’è anche lei, Serena Marchese. Fortemente voluta dalla maestra Celentano, la bellissima siciliana ha dimostrato di aver gran talento e di essere in grado di eseguire coreografie di diversi stili. La concorrente è entrata nel cuore di tantissimi fan, che fanno il tifo per lei e la supportano in questa bellissima esperienza in tv. Ma sapete come si chiama il suo fan numero uno? Si, Serena è fidanzata e insieme sono bellissimi. Ecco alcuni scatti apparsi sui social.

Per restare sempre aggiornato, seguici anche sul nostro canale ufficiale di Instagram —–> CLICCA QUI

Amici 20, avete mai visto il fidanzato di Serena Marchese? Si chiama Alessio, eccoli insieme

Nella puntata di oggi del daytime di Amici, la ballerina Serena ha avuto un momento di sconforto, a causa delle numerose sfide che dovrà affrontare nella prossima puntata. Per farle tornare il sorriso, Maria De Filippi ha nominato il suo fidanzato Alessio, barista, che se fosse stato lì le avrebbe preparato un caffè con il disegno del cuore. Ebbene, spulciando il profilo Instagram della bellissima ballerina, abbiamo trovato uno scatto in compagnia del suo Alessio. Eccoli insieme:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝑆𝑒𝑟𝑒𝑛𝑎 𝑀𝑎𝑟𝑐ℎ𝑒𝑠𝑒 • (@serenamarchese_)

E anche sul profilo del ragazzo non mancano scatti in compagnia della sua Serena, come questo che vi mostriamo:

Eh si, Serena ed Alessio sono davvero una bellissima coppia. E voi, state seguendo il percorso della ballerina ad Amici 20? Al momento, Serena è l’unica allieva di ballo della squadra formata da Alessandra Celentano e Rudy Zerbi, dove ci sono i due cantanti Sangiovanni e Deddy. Gli altri ballerini ancora in gara sono Giulia, Alessandro e Samuele. E voi, per chi fate il tifo?