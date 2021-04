Uomini e Donne, chi è Angela: età, curiosità e Instagram della dama del Trono Over, una delle nuove arrivate della trasmissione.

Uomini e Donne è una delle trasmissioni più amate della nostra tv. Milioni e milioni di telespettatori, da ormai tantissimi anni, seguono le vicende amorose dei protagonisti del programma di Canale 5. E a rendere più dinamica la trasmissione è il continuo ingresso di new entry. Tra le ultime dame entrate a far parte nel parterre femminile c’è anche lei Angela, che in poco tempo ha dimostrato di aver un forte carattere. In studio ha frequentato Biagio, Luca e Armando, ma sembra non aver trovato ancora l’uomo giusto. Curiosi di scoprire qualcosa in più sull’affascinante dama?

Angela è una delle new entry di Uomini e Donne: avete visto le sue foto su Instagram?

Bellissima e senza peli sulla lingua, Angela è una delle ultime arrivate a Uomini e Donne Over. Ha già conosciuto alcuni cavalieri del parterre maschile, ma con nessuno sembra essere scoppiata ancora la scintilla. Ma siete curiosi di scoprire qualcosa in più su di lei? Originaria di Ariano Irpino, in provincia di Avellino, come si legge su Chiecosa.it, Angela è nata il 3 febbraio del 1976. Di lei non conosciamo molto, essendo particolarmente riservata: non abbiamo notizie sul suo lavoro attuale. Anche su Instagram, la dama non posta alcuna immagine inerente alla sua esperienza in tv a Uomini e Donne. Il suo cognome è Paone, ecco alcuni scatti postati da Angela sul suo canale di Instagram:

Eh si, davvero una bellissima donna. Riuscirà a trovare il vero amore nella trasmissione di Maria De Filippi? Staremo a vedere! Ricordiamo che l’appuntamento con Uomini e Donne è alle ore 14 e 45, dal lunedì al venerdì: nel nuovo format, trono over e trono classico sono uniti in un’unica mega puntata, ricca di colpi di scena.