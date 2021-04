Amici 20, arriva una richiesta inaspettata di Giulia: non era mai successo prima; ecco cosa è successo.

La ventesima edizione di Amici è entrata ormai nel vivo. Archiviato il pomeridiano, la fase finale del talent show di Canale 5, come sempre, si svolge nelle puntate in prima serata. E il tanto agognato serale è un vero successo: ascolti record per la trasmissione di Maria De Filippi, in onda ogni sabato sera. In attesa della prossima puntata, nel daytime va in onda il momento in cui i ragazzi scoprono le prove e le sfide che dovranno affrontare al serale. In particolare, i guanti di sfida che i vari prof lanciano contro le squadre avversaria. E, nella puntata di oggi, proprio in occasione di un guanto di sfida di ballo lanciato da Veronica Peparini, la sua allieva Giulia Stabile ha avanzato una richiesta molto particolare per la sua insegnante. Ecco cosa è successo.

Amici 20, arriva una richiesta inaspettata di Giulia: la sua insegnante accetterà?

Tra i vari guanti di sfida della prossima puntata di Amici 20, ce n’è uno particolarmente interessante da seguire. A volerlo è stata Veronica Peparini, che ha scelto una coreografia composta da tre stili diversi: tre balli in uno, praticamente. Ad eseguirlo dovrà essere la sua allieva Giulia, che sfiderà Alessandro e Serena. Quando ha raggiunto la sua insegnante per parlare della prova, però, Giulia ha avuto qualcosa da chiedere alla sua prof. “Per venirci incontro, siccome ho visto la reazione di Serena…lei ha tantissimi guanti e tantissime comparate, sfide ecc.. Prima si è trovata in difficoltà, è scoppiata pure a piangere. Io non sapevo come aiutarla, perché non è che possiamo fare qualcosa noi. Quindi ti chiederei, per favore, di non farla contro Serena”. Queste le parole della ballerina, che ha chiesto alla sua insegnante di fare sì il guanto, ma soltanto contro Alessandro, della squadra Cuccarini Arisa.

Un gesto molto bello, quello di Giulia nei confronti della sua collega, seppur rivale di squadre: sui social, in tanti hanno commentato positivamente la richiesta della ballerina, che ha dimostrato tanta sensibilità. Ma cosa avrà deciso la Peparini? Ecco la sua risposta: “Accetto il discorso di Serena, non ho intenzione di forzare né te a sentirti non bene in quella situazione, e lasciamo lei fare gli altri guanti di sfida.” Richiesta accettata!