Cristina Parodi, sapete in cosa è laureata la nota giornalista e conduttrice? Il titolo di studio.

È uno dei volti più amati ed apprezzati del nostro piccolo schermo. Parliamo di Cristina Parodi, per tanti anni al timone della trasmissione di Canale 5 Verissimo. Conduttrice, giornalista e scrittrice, la Parodi ha iniziato la carriera televisiva negli anni ’80, debuttando come giornalista nel 1988 su Odeon Tv. Della sua brillante carriera conosciamo quasi tutti, ma forse non tutti sanno qual è il titolo di studio di Cristina Parodi. Curiosi di sapere in cosa è laureata? Ve lo sveliamo noi.

In cosa è laureata Cristina Parodi? Ecco il titolo di studio dell’amatissima conduttrice

Cristina Parodi è uno dei volti più amati della nostra tv. Prima di approdare sul piccolo schermo, però, la giornalista e conduttrice si è laureata all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano in lettere moderne. Una carriera ricca di successi, quella di Cristina in tv: da Verissimo a La Vita in diretta, fino a Domenica In; è stata al timone di alcune tra le trasmissioni più amate dal pubblico.

E c’è una bellissima notizia per i fan di Cristina Parodi: la giornalista e conduttrice tornerà in tv proprio questa sera, martedì 20 aprile 2021, nell’ultima puntata di Canzone Segreta, la trasmissione di Rai Uno condotta da Serena Rossi. Non perdetevela!

Canzone Segreta, anticipazioni ultima puntata

Saranno solo tre gli ospiti dell’ultima puntata di Canzone Segreta, lo show di Rai Uno condotto da Serena Rossi. Eccezionalmente in onda di martedì e non di venerdì, la trasmissione si chiuderà con tre nuove sorprese, per poi riproporre alcune delle sorprese più riuscite di questa prima edizione dello show. Chi sono gli ospiti di stasera? Oltre a Cristina Parodi, ci saranno Max Giusti e Adriano Panatta. Come sempre, gli ospiti si siederanno sulla poltrona bianca al centro dello studio, pronti a vivere forti e emozioni sulle note della loro canzone segreta. Se volete emozionarvi con loro, appuntamento su Rai Uno a partire dalle ore 21 e 2 circa.