Alessandro Siani non smette di sorprenderci, a quanto pare è in arrivo una notizia fantastica per tutti i suoi numerosi fan: cosa accadrà.

Attore, comico, cabarettista, sceneggiatore, regista, scrittore e produttore cinematografico, Alessandro Siani è tutto questo e molto altro. A quanto pare, la sua è stata, ed è una carriera ricchissima. Siani in tutti questi anni di lavoro ha saputo spaziare da un ambito ad un altro, portando avanti la sua arte. Ha iniziato la sua carriera all’interno del laboratorio Tunnel Cabaret, storico locale sito a Napoli, e successivamente, pian piano, è giunto per lui il successo. Regista di diversi film, quali Il principe abusivo, Si accettano miracoli, Mister Felicità, Il giorno più bello del mondo, tutti hanno avuto un riscontro eccezionale. Ebbene, sembrerebbe, però, che l’attore sia di nuovo all’opera: cosa accadrà quest’anno.

Segui anche il nostro canale ufficiale instagram per essere sempre aggiornato–>> clicca qui

Alessandro Siani, incredibile notizia: non aspettavamo altro

Proprio questa sera, andrà in onda su canale 5, uno dei film più amati ed apprezzati di Alessandro Siani, ovvero Il giorno più bello del mondo. Anche se, bisogna ammetterlo, tutti le sue opere, portate in scena in questi anni, hanno avuto un incredibile successo. La sua carriera è lunghissima, ha iniziato quando era ancora molto giovane, e pian piano è approdato con la sua arte nel mondo dello spettacolo. Come abbiamo espresso, sono diversi i film di cui è stato regista, e tutti hanno avuto un incredibile riscontro. I telespettatori si sono lasciati incantare dalla sua forte semplicità, e dal suo pronto umorismo.

Ma a quanto pare, è in arrivo una grande novità: siete pronti a scoprire di cosa si tratta? Ebbene, proprio quest’anno, dovrebbe uscire un nuovo film dell’amatissimo attore, il titolo è Chi ha incastrato Babbo Natale? Le riprese sono già iniziate e sembrerebbe che siano anche in fase di conclusione.

Una notizia magnifica! Sicuramente, anche questa sua nuova opera sarà un successo, e noi non vediamo l’ora di poter immergerci in questa nuova imperdibile avventura.