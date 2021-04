La vedremo questa sera nel celebre e amatissimo film “Il giorno più bello del mondo”: sapete in quale iconica serie tv recita la splendida e talentuosa Stefania Spampinato?

Un talento straordinario quello di Stefania Spampinato, celebre e acclamata attrice che vedremo questa sera ne “Il giorno più bello del mondo”. Originaria di Catania, classe 1982, la passione per il mondo dello spettacolo la accompagna fin da giovanissima. A soli sei anni si cimenta nello studio della danza e dopo aver conseguito il diploma al liceo classico si sposta da Catania a Milano, dove si laurea all’Accademia delle Belle Arti. Parte così per Londra, dove perfeziona le sue doti di ballerina e si sposta poi a Los Angeles, continuando a studiare recitazione. Bellissima, oltre che dotata di un talento immenso, ha fatto innamorare il pubblico italiano con “Il giorno più bello del mondo”. Sapete in quale iconica serie tv recita Stefania Spampinato?

Stefania Spampinato: sapete in quale iconica serie tv recita?

Questa sera la rivedremo sul piccolo schermo con la messa in onda del film “Il giorno più bello del mondo” al fianco dell’amatissimo Alessandro Siani. Stefania Spampinato è una giovane e straordinaria interprete che ha conquistato un successo incredibile non solo in Italia, ma anche all’estero. Forse non tutti lo sanno, ma è un volto fisso di una serie iconica e longeva, un vero e proprio gioiello della tv americana. Di quale serie si tratta? Ebbene Stefania Spampinato ricopre il ruolo di Carina DeLuca nell’amatissima “Grey’s Antomy”! Ha inoltre ripreso la stessa parte anche nel nuovo spin-off della serie originale dal titolo di “Station 19”. Nella celebre produzione, Stefania Spampinato è la sorella del dottor Andrew DeLuca, altro personaggio dal volto italiano di Giacomo Gianniotti! Due veri e propri fuoriclasse, oltre che grande orgoglio nostrano! Non trovate anche voi?

Sapevate che fosse la bellissima Stefania Spampinato a interpretare Carina DeLuca? Un successo meritatissimo per la magnifica interprete italiana, siamo certi che sarete d’accordo!