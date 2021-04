Sapete com’è nato il supereroe ‘Posaman’ interpretato da Lillo? E’ proprio il comico a raccontare il simpatico ed inedito retroscena.

Il 19 aprile 2021 è uscito il nuovo episodio di Muschio Selvaggio, precisamente il 51esimo! Parliamo del podcast condotto da Fedez e Luis Sal: il programma accoglie tantissimi ospiti e tratta argomenti di ogni tipo. I protagonisti del nuovo episodio di Muschio Selvaggio sono Pintus e Lillo, i due famosissimi comici che hanno preso parte al game show Lol Chi ride è fuori. Entrambi hanno regalato retroscena sulla loro ‘vita dopo LOL’, hanno raccontato dei loro esordi nel mondo dello spettacolo ed ovviamente, non potevano mancare le risate! In particolare, Lillo ha raccontato un particolare del tutto inedito: voi sapete come è nato ‘Posaman’? Il retroscena nessuno se l’aspetta!

Leggi anche Lol Chi ride è fuori 2, cast: dalla Cortellesi a Claudio Bisio, l’indiscrezione sui prossimi concorrenti

LOL Chi ride è fuori, sapete com’è nato ‘Posaman’? Lillo racconta l’inedito retroscena

Muschio Selvaggio ha aggiornato i canali streaming con un nuovo episodio. Quest’ultimo ha visto ospiti Lillo e Pintus, i due comici reduci dall’avventura in Lol Chi Ride è Fuori. Il game show targato Amazon Prime Video e condotto da Fedez e Mara Maionchi, ha avuto un successo enorme: alcuni sketch circolano sul web e sono diventati dei veri e propri tormentoni. Uno di questi è senza dubbio ‘Posaman’, il supereroe creato da Lillo.

Ma com’è nato questo personaggio? Lillo, ospite di Muschio Selvaggio, ha raccontato questo simpatico retroscena: “E’ una cosa incredibile. Ero insieme a Dario Teglietta, uno degli autori. Avevamo pensato di creare un personaggio assurdo, un supereroe con orecchie enormi che aveva un solo potere. Ovvero poteva ascoltare quello che accadeva sotto di lui: appena sentiva qualcosa sotto, lui avrebbe abbassato le orecchie. Hanno provato a costruire le orecchie ma per un problema logistico e meccanico non sono venute. Allora ho detto, ormai il costume è fatto: voglio fare un supereroe che fa le pose. E da lì è nato Posaman. E’ nato da un’insuccesso tecnico”.

Lillo Petrolo ha così svelato com’è nato il suo supereroe, quello che in Lol Chi ride è fuori ha fatto sorridere tutti!