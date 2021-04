Pierpaolo Pretelli, il gesto inaspettato per Giulia Salemi: avete visto cosa ha fatto? L’immagine dolcissima condivisa dalla influencer.

Si sono conosciuti nella casa del GF Vip 5 e, da quel momento, non si sono lasciati più. Parliamo di Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, due tra i concorrenti più amati dell’ultima edizione del reality show. Una storia a cui alcuni non hanno creduto, soprattutto all’inizio. Ma la coppia si mostra sempre più affiatata, anche dopo l’esperienza nella casa. Sui social, Pierpaolo e Giulia si mostrano spesso insieme, per la gioia dei numerosissimi fan dei “Prelemi”, che continuano a supportarli e sostenerli anche dopo il GF. E, proprio poche ore fa, la Salemi ha condiviso una storia molto ‘particolare’. Curiosi di vedere che sorpresa le ha preparato Pierpaolo questa mattina?

Pierpaolo Pretelli, il gesto inaspettato per Giulia Salemi: “Ti amo tanto”

Chi ha seguito il GF Vip 5 ricorderà che, nella casa, Pierpaolo preparava ogni mattina la colazione alla sua Giulia. Ebbene, fuori dalla casa non è cambiato nulla! L’amore tra i due ex gieffini procede a gonfie vele, tra Milano, dove abita lei, e Roma, dove abita lui. Al momento, la coppia si trova a casa di Giulia, e indovinate questa mattina cosa ha fatto il dolce Pretelli? Date un’occhiata alla foto condivisa dalla Salemi nelle sue stories di Instagram:

Eh si, proprio così! Pierpaolo ha preparato la colazione a Giulia, con tanto di biglietto, proprio come ha fatto più volte in casa. Un amore vero, che cresce ogni giorno di più e che emoziona i numerosissimi fan della coppia. E voi, cosa ne pensate di Pierpaolo e Giulia, vi piacciono insieme?

Mamma Fariba all’Isola dei Famosi

Archiviata l’esperienza al GF Vip, per Giulia inizia un’altra avventura, seppur da spettatrice. Mamma Fariba Tehrani, infatti, è una delle concorrenti de L’Isola dei famosi 15 e, attraverso i social, Giulia sostiene e difende la mamma. Che anche questa settimana è in nomination, contro Vera Gemma e Myrea Stabile. Chi si salverà?