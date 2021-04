Trash Italiano torna sui social: a distanza di giorni è ricomparso il profilo d’intrattenimento e con un nuovo post ha spiegato cosa è accaduto negli ultimi giorni.

‘Che fine ha fatto Trash Italiano?‘ è la domanda che si sono posti in tanti negli ultimi giorni. La famosa pagina Instagram è scomparsa dai social per qualche giorno: alla base di tale decisione, si leggeva su Giornalettismo, c’era una causa legale con Mediaset. Quest’ultima avrebbe portato lo stop immediato ed urgente delle attività del profilo. Milioni di italiani, fan di Trash Italiano, si sono preoccupati di non rivedere più la famosa pagina di Marco, il giovane a capo dell’account. A distanza di giorni però, Trash Italiano è tornato sui social ed ha aggiornato il profilo con un nuovo post: spiega, nel dettaglio, cosa è accaduto.

Trash Italiano torna sui social e rompe il silenzio: “Abbiamo preferito procedere in questo modo”

Trash Italiano è finalmente tornato sui social. I fan, milioni di italiani, hanno mostrato la loro felicità nel rivedere su Instagram l’account che offre intrattenimento agli utenti social. Ma cosa è successo? Proprio dal profilo ufficiale di Trash Italiano è spuntato un comunicato in cui viene svelato il motivo della disattivazione dell’account per alcuni giorni.

“Come avrete notato abbiamo disattivato per qualche giorno i profili di Trash Italiano su Facebook, Instagram, Twitter e Tik Tok. Sebbene crediamo di aver operato sempre correttamente, abbiamo preferito procedere in questo modo per prudenza, a seguito di una diffida ricevuta da un primario player che ha contestato l’uso da parte nostra di alcuni estratti dei suoi programmi. Dopo esserci presi questo tempo per valutare la situazione siamo sereni, e contiamo di poter risolvere nei prossimi giorni ogni incomprensione o fraintendimento in relazione alla nostra attività” è il lungo messaggio scritto da Trash Italiano e pubblicato sui canali social, nuovamente attivi.