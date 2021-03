Nel corso della terza puntata de L’Isola dei Famosi, Ilary Blasi è stata la protagonista di un clamoroso spoiler: cos’è successo in diretta.

Una cosa è certa e non possiamo fare a meno di ammetterlo: Ilary Blasi è la vera e propria protagonista di questa quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi. A distanza di alcuni anni dal suo ‘addio’ al reality che l’ha consacrata come regina indiscussa della televisione italiana, la conduttrice romana ha preso le redini in mano dell’adventure reality. E si è dimostrata, ancora una volta, una perfetta ed abile ‘traghettatrice’. Incantevole ed elegante in tutti i suoi outfit, fresca, simpatica e con la battuta sempre pronta, la bellissima Ilary Blasi è l’eccellente accompagnatrice di queste settimane in lockdown. Anche perché, diciamoci la verità, di gaffe ne fa a bizzeffe. Ma è proprio questo, però, che sottolinea la sua originalità. Come ha detto Sarah Altobello in un’intervista a Sologossip, la Blasi è ‘pane al pane e vino al vino’. E sapete cosa ce ne da la conferma? La risposta è davvero semplice: lo spoiler che, in diretta televisiva, ha fatto! Una gaffe clamorosa, c’è da ammetterlo. Della quale, tra l’altro, è stata la prima a rendersi conto. Scopriamo insieme ogni cosa.

L’Isola dei Famosi, clamoroso ‘spoiler’ di Ilary Blasi: cos’è successo

Anche il terzo appuntamento con L’isola dei Famosi è stato davvero imperdibile. È proprio in questa puntata che abbiamo assistito a delle sfide più che incredibili. E, soprattutto, a delle gaffe davvero clamorose. Stiamo parlando proprio di quella commessa dalla padrona di casa. Dopo aver scambiato ‘patata’ per ‘palapa’, dopo aver detto ‘benvenuti nella casa del Grande Fratello Vip’ ed aver detto a Beppe Braida di alzarsi in piedi quando già lo era, Ilary Blasi ha annunciato un clamoroso spoiler in diretta a L’Isola dei Famosi. Sappiamo benissimo, vero, che oltre ai due gruppi di rafinados e burinos, c’è un’altra isola su cui si trovano aspiranti naufraghi? E ricordate, vero, che l’esistenza di quest’isola non la conosce nessuno? Si, avete letto proprio bene: nessuno dei presenti in Honduras, sa che esiste Parasite Island. Eppure, dopo la gaffe di Tommaso Zorzi in diretta, anche la padrona di casa l’ha spoilerato in diretta. Riferendosi a Brando Giorgi, che da ieri sera, è diventato un burinos, la conduttrice di casa ha detto: ‘La tua vita tra i Rafinodos è stata breve, come quella di Ferdinando a Parasite…’. Ascoltate un po’.

Si, avete sentito bene: Ilary Blasi ha spoilerato l’esistenza di Parasite Island. I naufraghi l’avranno sentita? Molto probabilmente, no! Perché poi il discorso non è andato avanti.

Ilary, Ilary: come faremmo senza di te?