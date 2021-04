Look da urlo per Alessia Marcuzzi che ieri sera, martedì 20 aprile, a Le Iene ha scelto un outfit da urlo! Vi sveliamo i dettagli.

Ieri sera, martedì 20 aprile, è andato in onda lo show condotto da Alessia Marcuzzi e Nicola Savino: parliamo de Le Iene. La splendida conduttrice è tornata in tv dopo una piccolissima pausa: la scorsa settimana è stata in isolamento domiciliare a causa della positività del marito al Covid-19. Dopo esser risultata negativa, è tornata in studio con tutto il suo splendore! Ieri sera, per la puntata, ha scelto un look davvero pazzesco. Sensuale ed elegante, la Marcuzzi ha messo in mostra le sue forme ed ha letteralmente conquistato tutti. Siete curiose di scoprire qualche curiosità e dettaglio sul look scelto? Vi sveliamo tutto!

Le Iene, Alessia Marcuzzi super sensuale: look da urlo, conoscete il valore di quel bustino?

Ieri, martedì 20 aprile, è andata in onda una nuova puntata de Le Iene. Servizi, scherzi e tanta bellezza, quella di Alessia Marcuzzi, hanno intrattenuto i telespettatori di Italia Uno. In tanti sono rimasti incantati dalla conduttrice che per il suo ‘ritorno’ in tv ha scelto un look sensuale ed elegante!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessia Marcuzzi (@alessiamarcuzzi)

Il bustino in pizzo che indossa la Marcuzzi è firmato Dolce & Gabbana ed attraverso il sito ufficiale del famoso brand apprendiamo che ha un valore di 795 euro. L’incantevole conduttrice per completare il look ha scelto un pantalone a sigaretta a vita alta ed un paio di decolleté neri con tacco oro. La conduttrice nel post pubblicato su IG ha fatto sapere che l’intero look è firmato D&G. Capelli sciolti ondulati ed un rossetto rosso l’hanno resa sensuale ed elegante!

La puntata del 20 aprile

Ieri martedì 20 aprile nella puntata de Le Iene abbiamo visto lo scherzo a Jorge Lorenzo, il rivale di Valentino Rossi, ed a Rocco Hunt, anche lui vittima de Le Iene. E’ andato in onda il servizio sul caso di San Francesco al Campo nel Torinese e la truffa alla mamma di Valeria Marini. Ancora la morte di Federico Tedeschi ed il caso della ristoratrice della protesta di Roma che ha fatto chiacchierare e discutere molto.