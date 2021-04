Dayane Mello rompe il silenzio: la modella brasiliana racconta tutta la verità sulla storia con Mario Balotelli.

È stata una delle protagoniste assolute della quinta edizione del GF Vip. Spirito libero e senza peli sulla lingua, Dayane Mello è entrata nel cuore di milioni di fan, di ogni parte del mondo. Fan che continuano a supportarla e sostenerla anche dopo l’esperienza nel reality show di Canale 5, dove si è classificata quarta. Attraverso i social, in particolare Instagram, la modella brasiliana si tiene in contatto con i suoi numerosi sostenitori, che si chiedono: c’è qualcuno nel cuore di Dayane? Da diverse settimane, circola l’indiscrezione secondo cui la Mello sarebbe tornata con un suo ex molto famosi, Mario Balotelli. È davvero così? A togliere ogni dubbio ci ha pensato l’ex gieffina. Ecco cosa ha risposto intervistata da Chi.

Dayane Mello e Mario Balotelli sono tornati insieme? A rispondere è la modella brasiliana

Dayane Mello e Mario Balotelli, è ritorno di fiamma? Come si è parlato anche durante il GF Vip, tra i due in passato c’è stato un flirt. Un flirt che, secondo quanto emerso negli ultimi giorni, sarebbe tornato. È davvero così? Intervistata da Chi, Dayane specifica di non essere fidanzata: “Sono sola, non ho avuto tempo di pensare agli uomini”. E su Mario Balotelli dichiara: “Boh, rispondo così, fa anche sorridere. Ci vogliamo bene a prescindere dalle nostre differenze di mentalità, siamo legati. Oggi né io né lui sappiamo cosa vogliamo dalla vita quindi perché dobbiamo urlare al mondo cose che non sappiamo? Vedremo…”

Insomma, qualcosa bolle in pentola, ma la modella brasiliana è rimasta sul vago. Nell’intervista, Dayane rivela di essere sorpresa di tutto l’amore e il sostegno che sta ricevendo da ogni parte del mondo: “La maggior parte sono donne che mi dicono grazie a te ho avuto il coraggio di tirare fuori gli attributi! Donne che mi scrivono dalla Francia, dal Brasile, dal Belgio, è incredibile!”. E voi, avete seguito il percorso di Dayane in casa?