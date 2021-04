Proprio pochissime ore fa, Francesco Monte ha annunciato ai suoi sostenitori una notizia davvero tanto attesa: che sorpresa!

Tra i tantissimi tronisti e corteggiatori che, nel corso degli anni, si sono susseguiti nello studio televisivo di Uomini e Donne, Francesco Monte è tra coloro che, ancora adesso, decanta di un successo davvero clamoroso. Giunto nella trasmissione di Maria De Filippi davvero giovanissimo, il bel modello pugliese è riuscito a cavalcare, in un vero e proprio batter baleno, la cresta dell’onda. Non soltanto, come senza alcun dubbio ricorderete, ha preso parte a diversi reality show e programmi televisivi, ma ha incrementato sempre di più con la carriera da modello e da cantante.

Leggi anche –> Regina Elisabetta, altro terribile lutto: è successo proprio nel giorni dei funerali del Principe Filippo

Le “sorprese”, però, non sono affatto finite qui. Anche su Instagram, il bel Francesco Monte è una vera e propria celebrità. E, soprattutto, non perde mai occasione di poter interagire e comunicare con i suoi sostenitori. Lo ha fatto anche qualche ora fa. Quando, inaspettatamente, ha condiviso con i suoi fan una vera e propria notizia tanto attesa. Di che cosa parliamo? Scopriamolo insieme!

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui

Francesco Monte, la notizia tanto attesa: finalmente, non vediamo l’ora!

Risale proprio a pochissime ore fa, lo splendido annuncio a sorpresa che Francesco Monte, attraverso un post condiviso sulla sua pagina Instagram ufficiale, non ha affatto potuto fare a meno di dare ai suoi sostenitori. Una vera e propria notizia tanto attesa, come dicevamo precedentemente. E che, com’è giusto che sia, ha fatto esplodere di gioia tutti i suoi sostenitori. Non soltanto attore, modello e personaggio televisivo di successo, ma sappiamo benissimo che Francesco Monte è anche un ottimo cantante. Nel 2019, infatti, ha preso parte a “Tale e Quale Show”. E, nel 2020, ha pubblicato il suo primo singolo.

Leggi anche –> Primo appuntamento, clamoroso colpo di scena: avete visto cosa è successo? Tutti lo hanno notato

Ecco, è proprio in merito a questo che, pochissime ore fa, Francesco Monte ha annunciato la notizia tanto attesa. Esattamente il 30 di questo mese, l’ex tronista e corteggiatore di Uomini e Donne lancerà un suo nuovo singolo. Intitolato “Work this out”, il bel Monte si accinge a far divertire e ballare tutti i suoi sostenitori.

Una notizia fantastica, quindi. Noi, però, non vediamo l’ora di ascoltare questa nuova hit di Francesco Monte, voi?