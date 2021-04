Paul Gascoigne ha fatto un gesto davvero choc all’Isola dei Famosi: è accaduto durante il momento nomination. Ilary Blasi si è trovata costretta a rimproverarlo.

Lunedì 19 aprile 2021 è andata in onda una nuova puntata de L’Isola dei Famosi. Come sempre, non sono mancati colpi di scena e sorprese per i telespettatori ma anche per i naufraghi. Negli ultimi giorni in particolare si chiacchiera tanto di ‘Fariba contro tutti’. La naufraga persiana, mamma di Giulia Salemi, ha attirato parecchi malumori sull’Isola tanto da fari più nemici che amici. Al momento delle nomination, lunedì 19 aprile, in diretta, Paul Gascoigne ha scatenato la reazione del pubblico, dei telespettatori ed anche di Ilary Blasi la quale ha dovuto ‘riprenderlo’. Ha fatto un gesto contro Fariba che ha indignato il web: ecco nel dettaglio cosa è accaduto.

Isola dei Famosi, gesto choc di Paul Gascoigne: Ilary Blasi costretta a rimproverarlo

Paul Gascoigne nell’ultima puntata in diretta de l’Isola dei Famosi, andata in onda lunedì 19 aprile, ha avuto un atteggiamento che ha fatto infuriare molti. Al momento delle nomination, il naufrago ha scelto Fariba perchè accusato dalla persiana di aver fatto la pipì fuori la capanna. Già diversi giorni fa c’erano stati degli screzi tra i due concorrenti dell’Isola dei Famosi. La motivazione della nomination è risultata dunque sufficiente per la conduttrice: a scatenare la reazione di tutti però è stato il gesto di Paul.

Non appena finito di parlare, prima di bruciare la carta di Fariba nel fuoco come da regolamento, Gascoigne ha mimato di leccarla per poi pulirsi il di dietro. “No dai Paul”: il nafurago è stato rimproverato da Ilary Blasi e Tommaso Zorzi. Anche Giulia Salemi, figlia di Fariba, si è indignata per quanto assistito: “Che schifo” ha scritto su Twitter.

