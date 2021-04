NooN è la nuova linea di smalti by Fedez che ha avuto sin da subito un successo enorme: conoscete il prezzo? Ecco per voi tutte le informazioni sul prodotto lanciato dal rapper, in collaborazione con Layla Cosmetics.

Nelle ultime ore Fedez ha reso pubblica la sua clamorosa novità. Il noto rapper e celebre volto televisivo italiano ha lanciato una nuova linea di smalti che ha avuto, da subito, un successo enorme! Fedez da tempo ha sdoganato lo smalto nel mondo maschile: ha sempre mostrato ai suoi fan le sue unghie colorate e stravaganti! E così il marito di Chiara Ferragni ha deciso di lanciare la sua collezione di smalti che prende il nome di NooN by Fedez, creata in collaborazione con Layla Cosmetics. Parte dei ricavati andranno inoltre a Pangea Onlus, una fondazione che sostiene le donne vittime di violenza domestica ed i loro bambini sul territorio nazionale. Ma avete bisogno di qualche curiosità in più sugli smalti in vendita? Vi sveliamo tutto!

NooN, la nuova linea di smalti by Fedez: colori, prezzo e dove acquistarli

La NooN By Fedez è la nuova linea di smalti creata dal rapper in collaborazione con Layla Cosmetics. Il celebre volto televisivo ha deciso di mettere in vendita colori forti e vivaci: si tratta di sei colori semipermanenti che si ispirano alla personalità dell’artista.

On Air è il nome del colore rosso, come si legge nella descrizione del prodotto: “Rosso, vivace e brillante come led che si accendono durante la registrazione o la diretta in studio. 000000 è il nome del ‘Nero intenso che assorbe tutto. Nullità, magia e contrasto del non colore’. Moon Safari è il top coat trasparente fluorescente: “Nell’oscurità fa brillare ogni colore“. Slime è ‘Giallo lime, fluo brillante ed ipnotico che prende il nome dalla sua speciale consistenza slimy’. Faded è il bianco gesso, “puro, così intenso da far sbiadire il colore. Bianco svanito nella luce…faded“. Infine, c’è Lobster: si tratta di un ‘Arancio fluo, forte e vivido tipo della famosissima NY Lobster’. Questi sono i sei colori, spiegati nei minimi dettagli nel post di LaylaCosmetics. Le boccette da 10 ml hanno un packaging in materiale sostenibile e compostabile al 100%.

Prezzo

Quanto costa lo smalto NooN By Fedez? Il prezzo di ogni singolo smalto è di 17,75 euro! Dura fino a quattro settimane (essendo semipermanente) ed ha una stesura facilitata dal pennello medio-grande Layla Cosmetics.

Dove si possono acquistare? Sul sito Layla Cosmetics c’è la sezione dedicata alla collezione NooN By Fedez: lì si potranno acquistare i prodotti che arriveranno direttamente a casa tua. Altrimenti, si possono verificare gli store disponibili, punti vendita dei nuovi smalti lanciati da Fedez.