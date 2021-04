Sapete chi è la sorella di Veronica Pivetti? Parliamo di Irene, celebre personaggio televisivo italiano ma non solo! Per molti anni ha lavorato in politica.

La famosa attrice, doppiatrice e conduttrice televisiva italiana arriva su Rai Tre questa sera di giovedì 22 aprile con ‘Amore Criminale 2021’. Si tratta di una trasmissione che racconta storie di donne vittime di violenza maschile. Il format ha uno scopo di denuncia sociale del tragico fenomeno della violenza sulle donne. Veronica Pivetti è la voce narrante ed il volto di questo programma che si svolgerà in sei puntate.

Sapete che l’attrice è la sorella minore di una politica? Entrambe sono figlie del regista Paolo Pivetti e la doppiatrice Grazia Gabrielli. Ma siamo qui per parlarvi di Irene Pivetti, la primogenita dei due artisti appena citati. E’ un noto personaggio televisivo.

La sorella maggiore di Veronica Pivetti è Irene. Parliamo della nota politica, conduttrice televisiva e giornalista italiana. Nata a Milano il 4 aprile del ’63, ha militato nella Lega Nord ed è stata Presidente della Camera nel 1994. E’ stata una Parlamentare fino al 2002. Fino al 2004 è stata membro del Comitato per il Ministero delle Politiche Agricole, e sino al 2008 Vicepresidente della Fondazione Magna Grecia. Irene Pivetti nel 2018 ha fondato il partito politico di centrodestra, Italia Madre.

Irene, dopo l’abbandono dell’attività politica, è stata autrice e conduttrice di ‘Fa’ la cosa giusta’ e La Giuria in onda su La7. Ha condotto anche alcuni programmi sulla rete Mediaset, ha collaborato al programma Buona Domenica. La ricordate come concorrente di Ballando Con Le Stelle? Si classificò al quinto posto!

La somiglianza con la sorella Veronica è davvero incredibile. Ecco una sua foto: